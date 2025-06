DIRETTA Serie B Playout, Salernitana-Sampdoria | Formazioni Ufficiali LIVE

Atto finale del campionato di Serie B, stagione 2024/2025 con il ritorno del playout, tra i campani e i liguri: match decisamente infuocato

Ultima sfida, dentro o fuori, e poi chiuderà i battenti anche il lunghissimo campionato cadetto, frenato da problemi extra campo e non solo.

La Salernitana dell’allenatore Pasquale Marino, dopo il rinvio per l’intossicazione alimentare di ventuno tesserati dopo la sfida dell’andata, ospita la Sampdoria per il ritorno dei playout. I padroni di casa, dopo una stagione complicata, devono compiere un miracolo sportivo per riuscire a restare in Serie B: si parte, infatti, dal 2-0 del ‘Luigi Ferraris’ di Genova grazie alle reti realizzate da Muelensteen e Curto. I blucerchiati, guidati in panchina da Alberico Evani, hanno a disposizione tante combinazioni per conquistare la salvezza: anche perdendo con un solo gol di scarto, conquisterebbero l’agognato traguardo dopo un’annata decisamente disastrosa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-SAMPDORIA

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, G. Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano, Raimondo; Cerri. All. Marino

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulentseen, Vieira, Venuti; Coda, Sibilli. All. Evani

ARBITRO: Daniele Doveri (Sezione Roma 1)