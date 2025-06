Calciomercato, Mancini in Serie A: l’annuncio da Milano

Roberto Mancini è stato accostato ancora una volta ad una big italiana. Nuovo annuncio da Milano arrivato pochi minuti fa: ecco la verità sul suo arrivo

Novità interessanti per conoscere la futura destinazione di Roberto Mancini. Un momento decisivo per sognare sempre più in grande: ecco la decisione a sorpresa con l’annuncio proveniente da Milano.

Roberto Mancini è attualmente libero in vista della prossima stagione. Negli ultimi mesi è stato accostato alle big italiane, ma pochi minuti è arrivato un nuovo annuncio da Milano. Un nuovo intreccio decisivo per conoscere così la futura destinazione in Serie A. Saranno ore intense per una nuova svolta sul fronte calciomercato: il profilo di Mancini è sempre molto ambito a livello internazionale.

Negli ultimi mesi ha cercato di dare il suo contributo alla Sampdoria, ma non è mai entrato nell’organigramma del club blucerchiato. Soltanto una questione di passione verso quei colori che l’hanno reso protagonista da calciatore negli anni Novanta, ma ora dovrà prendere una decisione per il futuro.

Calciomercato, nuova idea per Roberto Mancini: l’annuncio

Tutto può cambiare nei prossimi giorni con la pazza idea per il futuro dell’allenatore italiano. Una nuova svolta per conoscere la prossima squadra di Roberto Mancini: nuovo annuncio da Milano.

L’emittente televisiva, TeleLombardia, ha lanciato una nuova bomba di calciomercato in caso di addio immediato con Cristian Chivu. L’allenatore dell’Inter è impegnato nelle sfide del Mondiale per Club, ma c’è in lizza anche Roberto Mancini in vista del futuro. Una nuova pazza idea con Mourinho e Palladino pronti a subentrare dopo aver iniziato il percorso con l’allenatore rumeno.

Dopo l’avventura fallimentare con la Nazionale araba, Mancini ha espresso anche il suo desiderio di tornare ad allenare nel campionato italiano. Il suo profilo è stato accostato anche ad un possibile ritorno all’Italia: alla fine il presidente Gravina ha optato per Gennaro Gattuso. Mancini resta in orbita Inter per iniziare così una nuova avventura suggestiva nel campionato italiano.

Il presidente Beppe Marotta si è detto fiducioso della scelta di Chivu, ma l’allenatore nerazzurro dovrà conquistare subito il popolo interista. Mancini è una delle scelte per il post allenatore rumeno: TeleLombardia subito ha lanciato una nuova bomba di calciomercato per l’annuncio del post allenatore romeno. Tutto può cambiare nei prossimi giorni con la situazione da monitorare attentamente: la nuova svolta per la panchina in Serie A.