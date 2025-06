Un big salta Inter-Urawa, UFFICIALE: tegola last minute per Chivu

Nuova tegola per i nerazzurri a pochi minuti dal fischio d’inizio della seconda gara valida per la fase a gironi del Mondiale per Club

Vietato fallire. Archiviato lo scialbo pareggio rimediato all’esordio contro il Monterrey, l’Inter è chiamata a fornire una prestazione importante e soprattutto a conquistare tre punti che sarebbero di vitale importanza per gli equilibri del proprio girone. In programma alle 21 (ore italiane) al Lumen Field di Seattle, il match che vedrà i nerazzurri affrontare l’Urawa Reds può a ben diritto essere considerato un vero e proprio spartiacque.

Per l’occasione, però, Chivu dovrà fare a meno di Benjamin Pavard. Il difensore dell’Inter non è presente né nell’undici titolare né nella lista che comprende tutti i componenti della panchina. Fermato dal riacutizzarsi del problema alla caviglia palesatosi sul finire della scorsa stagione, l’ex Bayern Monaco non sarà dunque della partita. Lo staff medico nerazzurro ha preferito non rischiare evitando di forzare i tempi.

In una difesa fortemente rimaneggiata, spazio dunque a Darmian come braccetto di destra, con de Vrij in posizione centrale e Carlos Augusto sulla sinistra. Confermato Luis Henrique sulla corsia destra con Barella e Asllani in cabina di regia; la fascia sinistra sarà invece occupata da Dimarco con Sebastiano Esposito e Zalewski alle spalle dell’unica punta rappresentata da Lautaro Martinez.

Tornando a Pavard, le condizioni del difensore francese verranno chiaramente valutate con attenzione nei prossimi giorni: vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in tal senso. Come già ribadito, l’Inter ha preferito optare per una scelta che limitasse i rischi almeno nel breve periodo.