UFFICIALE, si opera e torna nel 2026: l’erede si svincola dalla Juve

L’infortunio pesantissimo li costringe a cercare un sostituto all’altezza, che può arrivare proprio dai bianconeri

Una lunghissima stagione si è appena conclusa, ma solo in parte visto che tanti obiettivi sono ancora in ballo in tutto il mondo. Negli USA si sta giocando il primo storico Mondiale per Club che richiama formazioni da tutto il mondo e si chiuderà solamente a metà luglio. Inter e Juventus sono coinvolte per la Serie A, con i nerazzurri che però devono guadagnarsi la qualificazione dopo il pareggio all’esordio col Monterrey mentre i bianconeri dopo il 5-0 all’Al Ain hanno sicuramente la strada più in discesa.

Ma in Italia si gioca una doppia sfida probabilmente più importante, viste anche le società in ballo. In questi giorni Sampdoria e Salernitana si stanno affrontando nel playout che deciderà l’ultima squadra retrocessa in Serie C dopo il caos Brescia. L’andata è finita 2-0 per i blucerchiati a ‘Marassi’, con i tifosi che ora sognano di poter ripartire dalla cadetteria dopo essere finiti in terza serie da verdetto del campo. In questa ‘coda’ così importante, può capitare anche che succedano cose pesanti anche per i calciatori, vedi Cragno che si è rotto il tendine d’Achille.

Ieri il portiere della Samp si è operato e ora dovrà affrontare un lungo percorso: “L’operazione é andata bene, adesso non rimane che lavorare ogni giorno per tornare più velocemente possibile e più forte di prima”, ha scritto sui social. Ma il rientro potrebbe slittare fino al 2026. Per cui il Doria dovrà sicuramente cercare un altro portiere, che dovrà essere di livello in caso di permanenza in B, così da puntare subito alla promozione.

Cragno, lungo stop e la Samp è pronta a cercare l’erede: idea Gori

La Sampdoria ha giocato una grande partita all’andata con la Salernitana, meritando sul campo la vittoria ma ora dovrà difendere il risultato nell’infuocato ‘Arechi’, con una delle tifoserie più calde d’Italia. Se la squadra di Evani dovesse alla fine salvarsi, avrà bisogno di un altro portiere affidabile visto l’infortunio di Cragno, che aveva comunque il contratto in scadenza. In questo senso un’idea può arrivare direttamente in casa Juventus.

Nell’ultima stagione cadetta ha fatto bene Stefano Gori, tra i protagonisti con lo Spezia di una cavalcata meravigliosa che ha solamente sfiorato la Serie A, sfumata in finale playoff con la Cremonese. Il classe ’96 è di proprietà della Juve, i liguri non lo riscatteranno (dovrebbero puntare su Sarr) e infatti l’estremo difensore si è già congedato anche sui social. Si tratta di un giocatore esperto, che conosce la categoria, ma in fiducia, per cui un potenziale buon investimento. Anche con la squadra di Tudor però ha il contratto in scadenza, per cui dal primo luglio sarà svincolato.

Ma con l’ultima stagione ha comunque delle buone ‘referenze’ e può puntare magari anche alla Serie A, verosimilmente da secondo. Ma se la Samp dovesse restare in Serie B sarebbe eventualmente complicato dire no a una piazza del genere. Comunque si aprirà un mercato che può essere interessante per Gori.