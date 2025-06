PAGELLE E TABELLINO INTER-URAWA 2-1: magia Lautaro, Dimarco horror

Voti, top e flop del match del ‘Lumen Field’ di Seattle, valevole per la fase a gruppi del Mondiale per Club. I nerazzurri di Chivu la ribaltano nel finale grazie al capitano e al connazionale Carboni

L’Inter vede il baratro, prima della ‘remuntada’ nel finale dove si balla il tango argentino. Lautaro Martinez con un gol da antologia rianima la squadra di Chivu, mentre nel recupero è il redivivo Valentin Carboni a consegnare tre punti di platino ai nerazzurri.

Il giovane fantasista firma un gol di capitale importanza al rientro in campo dal grave infortunio al ginocchio, con l’Inter che compie un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club dopo il passo falso all’esordio contro il Monterrey. Gioiello e traversa per l’indomabile Lautaro, con il capitano fondamentale nel ribaltare la situazione. Kaneko e Watanabe spaventano i vice campioni d’Europa, disastrosa la coppia Carlos Augusto-Dimarco sul lato mancino dell’Inter. Prima vittoria per Chivu sulla panchina nerazzurra.

Le pagelle di Inter-Urawa: ritorno da sogno per Carboni, Carlos Augusto disastroso

INTER

TOP Inter: Lautaro Martinez 7,5 – Ci pensa il ‘Toro’ a tirare fuori l’Inter dalle sabbie mobili. Prima lo ferma la traversa, nel finale trova invece il guizzo da campione in acrobazia che ridà fiato e ossigeno a Chivu. Secondo centro in altrettante partite: l’Inter si aggrappa al suo capitano.

FLOP Inter: Carlos Augusto 4,5 – Primo tempo horror sulla corsia di competenza insieme a Dimarco. I due mancini la combinano grossa, spianando la strada per l’1-0 dell’Urawa. Balla dietro e pasticcia in fase di possesso: notte fonda per l’ex Monza.

Sommer 5,5

Darmian 5

De Vrij 5,5

Carlos Augusto 4,5

Luis Henrique 5 (86′ Sucic SV)

Barella 6,5

Asllani 6 (72′ Carboni 7)

Dimarco 4,5 (72′ Bastoni 6)

S. Esposito 5 (P. Esposito 5,5)

Zalewski 5 (46′ Mkhitaryan 5,5)

Lautaro Martinez 7,5

All. Chivu 6,5

URAWA REDS

TOP Urawa: Kaneko 7 – Si beve con una giocata d’alta scuola Carlos Augusto: tunnel e cioccolatino per l’accorrente Watanabi, che deposita in rete per il clamoroso vantaggio dei nipponici. Sgusciante quando l’Urawa riparte, ma anche polmoni al servizio dei compagni.

FLOP Urawa: Matsuo 5,5 – L’impegno c’è, non demerita. Però è il meno lucido degli avanti giapponesi, fa un po’ di confusione. Nella ripresa fatica a tener botta nella morsa dei difensori nerazzurri.

Nishikawa 6

Ishihara 5,5

Danilo Boza 6,5

Hoibraaten 6

Naganuma 6 (87′ Ogiwara SV)

Gustafson 6,5 (87′ Haraguchi SV)

Yasui 6

Kaneko 7 (66′ Sekine 5,5)

Matheus Savio 6 (78′ Matsumoto SV)

Watanabe 7

Matsuo 5,5 (78′ Thiago Santana SV)

All. Skorza 6,5

Arbitro: Beida 6,5

Mondiale per Club, il tabellino di Inter-Urawa: Lautaro e Carboni firmano la rimonta

Ritorno in campo da sogno per Valentin Carboni: il talento argentino subentra nella ripresa e col piattone destro (il piede debole) scaccia i fantasmi per l’Inter. La squadra di Chivu fatica nel primo tempo, mentre l’assalto nella ripresa premia Lautaro Martinez e compagni con il capitano ancora una volta determinante.

INTER-URAWA 2-1

11′ Watanabe (U); 78′ Lautaro Martinez (I); 92′ Carboni (I)

Inter (3-4-2-1): Sommer; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique (86′ Sucic), Barella, Asllani (72′ Carboni), Dimarco (72′ Bastoni); S. Esposito (P. Esposito), Zalewski (46′ Mkhitaryan); Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Calligaris, Acerbi, Palacios, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi. Allenatore: Chivu

Urawa Reds (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma (87′ Ogiwara); Gustafson (87′ Haraguchi), Yasui; Kaneko (66′ Sekine), Matheus Savio (78′ Matsumoto), Watanabe; Matsuo (Thiago Santana). A disposizione: Niekawa, Yoshida, Nemoto, Inoue, Nakajima, Okubo, Hayakawa, Komori, Takahashi, Nitta. Allenatore: Skorza

Arbitro: Beida (Mauritania)

VAR: El Fariq (Marocco)

Ammoniti: Nishikawa (U), Sekine (U), Thiago (U)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ nel primo tempo e 4′ nella ripresa; presenti 25.090 spettatori al ‘Lumen Field’ di Seattle.