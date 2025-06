Juventus, primo mal di pancia con Tudor: “Rischia di finire fuori rosa” | ESCLUSIVO

Malgrado lo show al debutto nel Mondiale per Club, c’è una telenovela di mercato che continua a scuotere l’ambiente bianconero

È partita col botto la spedizione al Mondiale per Club per la Juventus, che all’esordio ha calato il pokerissimo di fronte al malcapitato Al Ain.

Protagonista il tridente bianconero in quel di Washington: doppiette per Kolo Muani e Conceicao, oltre alla prodezza firmata da Yildiz. L’altra faccia della medaglia è invece Dusan Vlahovic, entrato senza brillare al posto del francese nell’ultima parte di gara e a risultato ormai ampiamente acquisito. Il centravanti serbo continua a tenere banco anche e soprattutto fuori dal campo, visto il braccio di ferro con la società sul suo futuro.

Sulla delicata situazione in casa bianconera si è espresso Filippo Bonsignore, intervenendo in esclusiva a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it: “Vlahovic fuori rosa? Il rischio c’è sempre, dipende da quanto vogliano tirare la corda la società e il giocatore. Per la Juventus c’è la possibilità concreta di perderlo a zero, mentre il giocatore vorrebbe tornare centrale nei piani del club ma alle sue condizioni: ovvero senza spalmare e rinunciare all’ingaggio attuale da 12 milioni netti. L’incontro dei prossimi giorni tra Ristic – agente di Vlahovic – e il Dg Comolli probabilmente chiarirà una volta per tutte la vicenda”.

Juventus, Bonsignore sul caso Vlahovic: “Tudor sarebbe felice di tenerlo”

Il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ prosegue nella sua analisi sul futuro di Vlahovic: “Gli scenari al momento non sono cambiati. L’altra sera ha giocato una manciata di minuti e da quello che traspariva dal suo volto non era evidentemente molto soddisfatto… Poi c’è un Kolo Muani che ha ripreso slancio, guadagnandosi nuovamente un ruolo di primo piano al centro dell’attacco. Tudor stima Vlahovic, non lo ha mai nascosto neanche pubblicamente e sarebbe felice della permanenza del serbo. Però non so se Vlahovic, eventualmente, accetterebbe di buon grado di essere la riserva di Kolo Muani”.

La chiosa finale di Bonsignore: “Tutto dipende essenzialmente da Vlahovic. Se il vertice tra l’agente e Comolli porterà a dei risvolti positivi e l’attaccante accetterà la spalmatura dell’ingaggio, allora potrebbero verificarsi degli sviluppi totalmente inattesi. Anche perché finora, a parte Turchia e Arabia Saudita, per Vlahovic non sono arrivare offerte concrete da squadre top in Europa. Per il bene di tutti non si deve arrivare allo strappo e questa situazione non può trascinarsi ancora troppo a lungo“.