Juventus, fissato il prezzo per l’addio: “Vlahovic ha scelto il Milan”

C’è sempre il tormentone Vlahovic in casa Juve: il centravanti serbo spinge per il trasferimento alla corte di Allegri

Fa sempre discutere il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il centravanti serbo rimane in uscita e ormai è stato riscavalcato da Kolo Muani nelle gerarchie di Igor Tudor in attacco.

Dopo la doppietta del francese, l’ex Fiorentina si è dovuto accontentare dell’ultima porzione di gara e a risultato ormai acquisito nel roboante 5-0 rifilato dalla ‘Vecchia Signora’ all’Al Ain nel debutto al Mondiale per Club.

Vlahovic è in scadenza il prossimo anno e la Juve non vuole perderlo a parametro zero nel 2026, visto anche il rifiuto del giocatore per trattare il rinnovo e la spalmatura dell’ingaggio che dal primo luglio andrà a toccare i 12 milioni netti.

Calciomercato Juventus, Balzarini sul futuro di Vlahovic: “Vuole andare al Milan”

Dusan Vlahovic resta una patata bollente alla Continassa, con il nuovo Dg Comolli alla ricerca di una sistemazione sul mercato per monetizzare l’addio del numero nove.

Il bomber serbo però ha rimandato al mittente le offerte dalla Turchia e dall’Arabia Saudita perché punta ad accasarsi in un top campionato. Come ad esempio la permanenza in Serie A, dove a corteggiarlo c’è il Milan di Max Allegri. “Vlahovic è dell’idea di lasciare la Juve e andare al Milan. Lui ha scelto il Milan: non gliene frega niente di andare al Fenerbahce o in Arabia Saudita“, svela Gianni Balzarini sul proprio canale You Tube.

Il giornalista aggiunge sul futuro di Vlahovic: “La Premier League sostanzialmente non si è mossa come si immaginava e quindi lui è fermo in questo momento sull’idea di lasciare la Juventus per andare al Milan. Il Milan non arriva oltre i 25 milioni di cartellino, ma la Juve potrebbe anche accettarli visto il risparmio sull’ingaggio. Il problema è che l’agente Ristic continua a chiedere un sacco di soldi, mentre il Milan offre 6-7 milioni a stagione“, spiega Balzarini.