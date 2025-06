Fiorentina e non solo: mirino puntato su Llana, grande talento dell’Olympiacos | ESCLUSIVO

Scout in Albania per il centrocampista classe 2008 ancora sprovvisto di un contratto pro

Possibile futuro in Italia per Andreas Llana. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, Fiorentina e Perugia sono molto interessate al giovane centrocampista della squadra Under 19 dell’Olympiacos. Ha doppio passaporto, albanese e greco: con l’Albania, nel maggio scorso, si è messo in mostre nella fase finale dell’Europeo Under 17.

Llana ha giocato ottime partite contro Francia, Germania e Portogallo, attirando su di sé le attenzioni delle due società italiane. Gli scout della Fiorentina U19 e della prima squadra del Perugia si sono presentati in Albania per verificarne le condizioni e dichiarare il loro interesse.

Gli osservatori hanno anche parlato con il Direttore tecnico dell’Albania, l’italiano ex Inter Fulvio Pea per avere maggiori informazioni sul classe 2008. Ciò a conferma del fatto che l’interesse è piuttosto concreto: Fiorentina e Perugia hanno intenzione di ingaggiare Llana, ancora sprovvisto di un contratto da professionista.

Oggi il mercato greco, in particolare l’Olympiakos è tornato sotto la luce dei riflettori grazie ai tanti talenti che è tornato a sfornare. L’ultimo, ma non l’ultimissimo Charalampos Kostoulas, attaccante di soli 18 anni pagato dal Brighton circa 40 milioni di euro.