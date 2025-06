DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di sabato 21 giugno LIVE

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio

Il Milan intensifica il pressing per Leoni e anticipare la concorrenza delle altre big: sul piatto 15 milioni più Colombo. Intanto i cugini dell’Inter, sempre dal Parma, puntano a trovare l’intesa definitiva per Bonny. La Juve sfida il Napoli per Sancho, mentre in casa bianconera resta la grana Vlahovic.

