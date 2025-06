Cessione Calhanoglu e colpo Bonny: doppio annuncio di Marotta

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro l’Urawa Reds, sono arrivate le parole del presidente nerazzurro

Tra campo e mercato. Intenzionata a legittimare la sua partecipazione al Mondiale per Club con una prestazione importante sotto tanti punti di vista con cui rispondere subito al pareggio ottenuto a fatica all’esordio, l’Inter scende in campo contro l’Urawa Reds. Gara da non fallire per i nerazzurri che intanto stanno muovendo passi concreti anche in sede di calciomercato.

Dopo aver aperto la propria campagna estiva con i primi acquisti, la sessione dell’Inter sta attraversando al momento una fase interlocutoria. Il primo nome nell’agenda dell’area tecnica meneghina – non è un mistero – è quella di Bonny. L’attaccante del Parma, che Chivu conosce molto bene avendone valorizzato la crescita in terra ducale, piace e non poco all’Inter. Tuttavia, non si è ancora raggiunta l’intesa definitiva con cui perfezionare una fumata bianca che non sembra affatto impossibile da raggiungere. Intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset Infinity’, Giuseppe Marotta si è espresso in questi termini sull’argomento:

“L’affare Bonny si può chiudere già negli USA? Forse no negli Stati Uniti, è un nome che è nel nostro taccuino ma non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito, lo faremo con calma. Bisogna vedere quale sia la volontà del Parma ma non nascondo che sia un giocatore che interessa”.

Calciomercato Inter, Marotta spegne le voci su Calhanoglu: “Nessuna richiesta ufficiale”

Interessamento concreto per Bonny confermato, ma non ancora tale da portare alla stretta di mano tra i due club. Ancor più deciso è stato invece il commento di Marotta alle tante voci che negli ultimi giorni si stanno rincorrendo sul futuro di Calhanoglu. Soprattutto in Turchia, infatti, è rilanciata con una certa insistenza la candidatura del Galatasaray. Incisiva e tutt’altro che banale la presa di posizione di Marotta sui tanti spifferi riguardanti il futuro di Calhanoglu:

“Hakan si sta comportando da professionista qual è. La sua partecipazione agli allenamenti è molto professionale: non abbiamo alcun riscontro negativo da attribuirgli. Una cosa sono i rumours ma in questo momento non abbiamo avuto una richiesta ufficiale da nessuno”.

In un senso o nell’altro, le prossime settimane hanno tutte le carte in regola per poter essere considerate decisive per le strategie nerazzurre sia in entrata che in uscita in una sessione di calciomercato che lo stesso Marotta ha definito ‘anomala’ in termini di tempistiche.