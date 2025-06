Calciomercato, il nuovo terzino portoghese: blitz al Mondiale

Novità interessanti provenienti dal Mondiale per Club: ecco la nuova decisione in vista della prossima stagione. Una big italiana è pronta a chiudere per il colpo

Tutto può cambiare nei prossimi giorni in Serie A per l’affare a sorpresa per rinforzare le corsie esterne. Ecco la mossa decisiva dal Mondiale per Club: si è messo in luce proprio negli ultimi mesi nonostante la giovanissima età.

Un nuovo blitz da parte di una big italiana in vista della prossima stagione. Un Mondiale per Club ricco di talenti con numerosi profili interessanti monitorati attentamente in ottica futura: spunta il nuovo blitz in Portogallo per incrementare il tasso tecnico. Saranno ore intense per conoscere così il futuro del terzino destro portoghese che potrebbe continuare a crescere in Serie A. Il nuovo intreccio da valutare per ingaggiare subito il giovane calciatore classe 2006.

Calciomercato, una big italiana chiudere per il colpo: l’affare in Portogallo

Una nuova soluzione per vederlo all’opera proprio nel campionato italiano. Spunta la decisione definitiva per continuare a sognare in grande: un club italiano dovrà valutare subito il suo trasferimento dal Portogallo.

Come svelato dal portale di calciomercato, Transferfeed, il Napoli ha subito messo nel mirino il terzino destro del Porto, Martim Fernandes, che si sta mettendo in luce nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. Occhio anche a club blasonati come Arsenal, Bayer Leverkusen e Manchester City, che hanno messo nel mirino il terzino classe 2006 che non vede l’ora di ambire a grandi palcoscenici.

Il Napoli è sempre al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte: l’allenatore azzurro ha ottenuto grosse garanzie sul fronte calciomercato. La squadra azzurra ha intenzione di continuare il percorso di crescita: l’allenatore leccese ha accettato di proseguire la sua carriera sulla panchina dei partenopei. Ormai ci siamo per arrivare subito alla fumata bianca anticipando la folta concorrenza delle big della Premier.

Saranno giorni intensi per il presidente De Laurentiis che ha intenzione di regalare subito nuovi innesti di qualità a Conte. L’allenatore del Napoli vuole avere quasi tutta la rosa a disposizione fin dal ritiro di Dimaro: una nuova soluzione per il vice di Di Lorenzo proveniente dal Porto. Un nuovo affare in Serie A con tanta voglia di emergere a partire dalla prossima stagione: si deciderà tutto nei prossimi giorni per il colpo.