Calciomercato, cambia il futuro di Morata: telefonata decisiva

Alvaro Morata non vede l’ora di conoscere subito la sua prossima destinazione. Ecco la volontà dell’attaccante spagnolo: futuro sarà deciso da una telefonata

Dopo il prestito al Galatasaray l’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, dovrà prendere una decisione in ottica futura. Spunta un nuovo dettaglio decisivo per continuare a sognare in grande: ecco la mossa definitiva grazie alla telefonata fondamentale.

Saranno giorni intensi per il futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è pronto per sbarcare subito in Serie A: il Como targato Cesc Fabregas l’ha monitorato a lungo negli ultimi giorni, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni. Spunta il contatto telefonico che sarà decisivo per ambire a grandi palcoscenici: il suo futuro potrebbe cambiare ancora una volta.

Calciomercato Milan, la mossa a sorpresa per Morata: il contatto

Novità interessanti per prendere la miglior decisione possibile per vivere da protagonista gli ultimi anni di carriera. Morata ha segnato gol a grappoli, ma non vuole fermarsi proprio ora. Ha raggiunto una maturità fuori dal comune anche grazie all’aiuto di esperti del settore: spunta la telefonata a sorpresa.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Orazio Accomando, su X il Como resta interessato a Morata. L’attaccante spagnolo di proprietà del Milan avrà un contatto telefonico con Max Allegri: i due si conoscono molto bene dai tempi della Juventus, ma la sua permanenza in rossonero resta complicata per una questione economica. C’è anche da dire, come ha aggiunto Orazio Accomando, ad oggi non è da escludere in maniera definitiva.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: Morata potrebbe anche dire addio definitivamente alla Nazionale spagnola per concentrarsi soltanto sul proprio club. La decisione finale arriverà nei prossimi giorni per una nuova svolta per quanto riguarda il suo futuro: una nuova strategia da monitorare attentamente in vista della prossima stagione.

Allegri potrebbe così convincerlo a restare ancora al Milan per iniziare un nuovo capitolo comune. Il Milan è alla ricerca di una valida alternativa a Gimenez in vista della prossima stagione: lo spagnolo dovrà comunicare la sua scelta in tempi brevi. Saranno ore decisive per riportare in alto il Milan dopo una stagione fallimentare senza coppe europee.

Ormai ci siamo per conoscere il futuro di Morata che ha intenzione di ascoltare le parole di Allegri prima di prendere la sua decisione definitiva. Occhio alla mossa del Milan per trattenerlo ancora una volta in maglia rossonera.