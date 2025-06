Svolta epocale nel calcio: “Arbitri come pubblici ufficiali. Stesse pene per chi li aggredisce”

L’annuncio sui fischietti è arrivato dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha parlato in conferenza stampa

Svolta epocale per il calcio italiano. Ad annunciarla è stata il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. All’interno del DI Sport, passato in CdM, oggi, c’è una norma sugli arbitri davvero importante.

“Si tratta della norma sugli arbitri e tutte le figure tecniche che assicurano la regolarità della competizione – riporta il sito de La Gazzetta dello Sport -. Saranno omologate, per punibilità e pene di chi li aggredisce, agli agente di pubblica sicurezza”.

La notizia ovviamente è accolta con grande felicità da tutti gli arbitri, soprattutto da quelli che chiamati a fischiare nei campionati dilettantistici, dove la loro incolumità è spesso messa a rischio.

Il commento del presidente dell’Aia, Antonio Zappi, non può, dunque, che essere positivo: “Sto provando una grande gioia ed emozione per l’approvazione di questa legge storica – afferma il numero uno dei fischietti -. La tutela degli arbitri entra finalmente nel codice penale ed è il frutto di mesi di lavoro e di incontri con i quali abbiamo portato all’attenzione politica e mediatica questa emergenza sociale”.

Zappi può dunque esultare grazie al lavoro del Ministro: “Ringrazio ovviamente il Ministro Abodi, il Governo ma anche tutti coloro che, da tutti gli schieramenti, hanno sostenuto questa grande battaglia di civiltà. Insieme alle misure repressive la violenza dovrà tuttavia essere ancora combattuta anche con misure culturali e progetti formativi che, unitamente a tutte le componenti federali che hanno a cuore la tutela dei nostri ragazzi e anche con il nuovo Osservatorio antiviolenza della Figc, l’Aia sicuramente metterà in campo”.

Commissario per gli stadi, l’annuncio di Abodi

Come si può leggere ancora sul sito rosa, oltre all nuova norma relativa agli arbitri, Abodi ha affrontato un altro tema che sta tanto a cuore a chi ama il calcio, quello relativo agli stadi.

L’idea che sta prendendo piede ormai da tempo è quello di nominare un commissario per gli stadi “di cui ho già parlato molto, nel decreto discusso oggi, ma non ci sarà ancora”. Afferma Abodi.

Servirà dunque del tempo: “Abbiamo ritenuto opportuno prendere qualche altro giorno di approfondimento e daremo novità su questo tema durante la riconversione del decreto. Il CdM, su proposta di Mantovano, ha aderito all’iniziativa e ha dato pieno sostegno all’attività degli ultimi mesi – ha spiegato ancora il ministro durante la conferenza stampa post Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi -. Sboarina come commissario agli stadi? È un esperto qualificato che sta lavorando con me ma non rientra nella rosa dei nomi dalla quale sceglieremo il commissario stadi”.