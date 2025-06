Milan: affare a sorpresa, l’ex Inter per Allegri

I rossoneri guardano in casa Siviglia per rinforzare la rosa e potrebbero puntare su una vecchia conoscenza del campionato italiano

Sono giorni di riflessioni in casa Milan. Tare in sede sta incontrando diversi agenti per fare il punto della situazione e capire la fattibilità di qualche operazione. E massima attenzione ad un possibile affare con il Siviglia. Il classe 2002 si è messo in evidenza con il club andaluso e i rossoneri stanno valutando il suo profilo per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter, ma i cugini sembrano essere leggermente in vantaggio.

Secondo le informazioni di Transferfeed, il Milan starebbe seguendo da vicino il giocatore per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Una alternativa importante a Musah e quindi ci potrebbero essere buone possibilità di arrivare alla fumata bianca. Per il momento non ci sono stati contatti diretti fra le parti perché i rossoneri hanno altre priorità. Ma la pista resta da seguire con attenzione.

La partenza di Musah costringerà il Milan a dover prendere un calciatore con caratteristiche simile anche se non uguali. Lo statunitense, infatti, in carriera ha coperto più ruoli. Il possibile sostituto non consentirà ha la stessa duttilità, ma rappresenta comunque una possibilità molto importante per i rossoneri.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe messo nel mirino Agoumé. Il classe 2002, dopo un periodo di prestiti, con il Siviglia si è messo in mostra con prestazioni importanti attirando l’attenzione di diversi club per il prossimo calciomercato. Ci pensano i rossoneri come l’Inter, ma per adesso non c’è alcuna trattativa. Tare ad oggi ha altre priorità e per questo motivo il discorso è rinviato alle settimane che verranno. Resta, comunque, una pista da seguire visto che il centrocampista ha voglia di ambire a traguardi importanti.

Per adesso Agoumé-Milan è una semplice suggestione. Il classe 2002 prenderà la decisione definitiva solamente nel corso del calciomercato estivo e non è da escludere che possa dire sì ad una proposta da parte dei rossoneri.

Sul centrocampista del Siviglia ci sarebbe anche l’Inter. Un derby destinato a caratterizzare il prossimo calciomercato e vedremo chi la spunterà per Agoumé.