Kean-Milan, l’annuncio in diretta gela i rossoneri | ESCLUSIVO

Su ‘TiAmoCalciomercato’, la posizione del centravanti della Fiorentina e non solo: il club milanese spiazzato

Non soltanto le big tradizionali a essere molto attive sul mercato, in questa fase, ma anche altri club che vogliono certamente dire la loro e inserirsi nei quartieri altissimi della classifica. Come la Fiorentina, che si sta muovendo piuttosto bene, testimoniando le proprie ambizioni con l’arrivo di Edin Dzeko.

Di questo e di altri temi abbiamo parlato su ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Nostro ospite Dario Baldi, autore de ‘La Zanzara’ su ‘Radio 24’, che ha manifestato tutto il suo entusiasmo per il momento viola: “L’arrivo di Dzeko mi ha fatto fare gli occhi a cuoricino. E’ un 39enne in formissima, molto calmo davanti ai giornalisti, sembrava stesse andando a fare serata sulla spiaggia. Non è un colpo geniale, certo, ma è un grande giocatore. Con quale status arriva? Dzeko parte per essere una delle due punte, non è l’alternativa a Kean, caso mai il comprimario. Siamo nelle mani di Kean, dal 1 al 15 luglio decide lui. La Fiorentina davanti è tanta roba anche se non dovesse rimanere Kean, anche perché a quel punto con 52 milioni si potrebbero fare degli acquisti di livello”.

Kean, Dario Baldi stronca il Milan: “Con quali soldi lo pagano?”

Sul vice capocannoniere del campionato, Baldi spiega: “Lo dicevo già l’anno scorso che Kean era un fenomeno, ha vinto la sua scommessa con se stesso. La domanda vera è: può ripetere questa stagione? Per me si merita le chiavi della città, c’è una Kean mania a Firenze. Se vuole andare a giocare in un’altra squadra, vada, ma se sente l’amore dei tifosi per me rimane“.

Poco spazio per un possibile trasferimento in rossonero, secondo Baldi: “Kean va al Milan? Sarebbe una grande delusione. Andrebbe in una squadra per non giocare nemmeno le coppe. Poi voglio vedere con quali soldi lo pagano…So che se ne è parlato, ma alla fine non credo che andrà lì. Ci sono squadre importanti dove può andare. I sostituti? Con quei soldi in cassa, e per la stagione che ha fatto 52 milioni sono anche pochi, andrei a prendere Pio Esposito, che per me è il nuovo Toni, e Piccoli, che a me piace tantissimo. Non so se la Fiorentina abbia la voglia e la forza di investire su Pio Esposito, ma sarebbe da fare, per me sarebbe una follia da parte dell’Inter darlo via: è il futuro della nostra Nazionale. Detto questo, se Kean rimane, la Fiorentina vale le prime tre in classifica, anche se con dei punti interrogativi come Dodò, Comuzzo, Gudmundsson”.

Nel gioco degli intrecci sempre costanti con la Juventus, Baldi afferma: “Giuntoli a Firenze? E’ tutto fake, Pradè ha una posizione solidissima. Vi posso dire anche che Goretti non andrà alla Juventus, sebbene sia un nome molto spinto verso i bianconeri, sono molto contento di questo”.

Infine, una ultima suggestione che potrebbe anche tramutarsi in realtà: “Un colpo da aeroporto? Io dico Milinkovic-Savic. Sappiamo che vuole tornare in Italia, io fossi in Pioli una chiamata gliela farei. Diventerebbe una squadra non solo estetica, ma anche pensata e in grado di lottare per traguardi importanti”.