Juve, Nico Gonzalez ai saluti: finanzia il colpo dal Palmeiras

La Juve si prepara a cedere Nico Gonzalez ed in tal senso il suo addio può finanziare il colpo che arriva direttamente dal Palmeiras. Si è messo in mostra al Mondiale per club ed è un profilo perfetto per il gioco che ha in mente Igor Tudor.

Sono ore a dir poco cruciali in sede di calciomercato e non solo per i bianconeri. L’ottimo inizio al Mondiale per club fa ben sperare sulle risposte che ha dato la squadra ed in questa competizione l’obiettivo è quello di fare il meglio possibile. Per questo Igor Tudor non vuole dare limiti ai suoi uomini e puntare a fare il meglio possibile. Da questo punto di vista, però, è stato molto chiaro il tecnico croato, che ha indicato quelle che sono le priorità in sede di mercato. Serve almeno un innesto di alto profilo per reparto.

Tra le grandi delusioni della passata stagione non si può non annoverare Nico Gonzalez, che ha giocato poco e che non ha convinto. Il fatto che contro l’Al-Ahly non abbia giocato neanche un minuto è un chiaro segno del fatto che l’allenatore della Juve non lo considera così centrale. I bianconeri hanno speso per lui 33 milioni ma è difficile che qualcuno possa spingersi tanto in là. In tal senso, però, nel caso in cui dovesse partire allora per la Juventus si potrebbero spalancare le porte per un innesto che arriverebbe dal Palmeiras.

Juve, occhi in casa Palmeiras: assist da Nico Gonzalez

La speranza della Juve, per quanto riguarda Nico Gonzalez, è di incassare una cifra che si aggira sui 25 milioni di euro e, secondo Cittaceleste, la Lazio potrebbe provarci. Soprattutto perché potrebbe salutare uno tra Isaksen e Tchaouna. E questo apre le porte ad un innesto importante. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la Juve si sta muovendo con interesse sulle tracce di Joaquin Piquerez, pilastro del Palmeiras e protagonista anche lui al Mondiale per Club.

A quanto si legge, la Juve ha bisogno di un innesto sulla corsia di sinistra di centrocampo nello scacchiere disegnato da Igor Tudor ed in tal senso sarebbe questo un profilo perfetto. A 26 anni Piquerez è un pilastro del Palmeiras ed è abituato a giocare nel 3-4-2-1, per questo motivo i bianconeri ci stanno pensando. Da questo punto di vista anche il prezzo di questa operazione è favorevole. A quanto pare, infatti, l’uruguaiano ha un valore di mercato che si aggira tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Una cifra anche più bassa di quella che potrebbe arrivare dalla cessione di Nico, ormai ai margini.