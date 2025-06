Calciomercato, Balotelli ancora in Italia: telefonata decisiva

Balotelli è pronto per firmare ancora una volta in Italia. Spunta il nuovo intreccio decisivo per chiudere l’operazione: ecco la verità annunciata

Tutto può cambiare nel futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano ha vestito tante maglie prestigiose in carriera, ma non vede l’ora di continuare a scrivere la storia. Spunta la novità a sorpresa in vista della prossima stagione: subito la telefonata decisiva per sognare in grande.

L’attaccante italiano, classe 1990, Mario Balotelli, non vede l’ora di trovare una nuova destinazione dopo il progetto fallimentare al Genoa. Vorrebbe ritrovare la giusta motivazione per continuare a sognare in grande: spunta la nuova idea a sorpresa, c’è stata già un contatto telefonico. Novità interessanti per scrivere subito la storia in Italia: tutto può cambiare in vista della prossima stagione.

Calciomercato, accelerata per Balotelli: nuovo affare in Italia

Nel corso della sua carriera ha fatto parlare molto di sè per il suo carattere esuberante, ma col passare degli anni ha pensato soltanto ad allenarsi a mille. Ora potrebbe firmare subito il suo nuovo contratto: ecco la mossa a sorpresa.

Come svelato da SportMediaset, Mario Balotelli vorrebbe continuare la sua avventura in Italia. Da una parte c’è la Serie A per il colpo firmato dalla Cremonese, mentre in B il Palermo lo vorrebbe avere al centro dell’attacco di Pippo Inzaghi. C’è stata già una telefonata con l’allenatore rosanero: l’obiettivo è quello di riportarlo nel luogo in cui è nato.

Novità importanti a partire dai prossimi giorni per conoscere il futuro di Balotelli. L’attaccante italiano dovrà toccare le giuste corde in vista della prossima stagione per ripartire con un progetto interessante. Un legame affettivo con la terra palermitana: SuperMario potrebbe affidarsi al proprio cuore per prendere la scelta.

Una voglia pazzesca di arrivare sempre più in alto per riportare subito il Palermo in massima serie. Balotelli è molto ambito anche all’estero per vivere un’esperienza alternativa: ecco la mossa a sorpresa per sognare in grande. L’attaccante italiano è stato accostato a numerosi club tra A e B: la sua decisione definitiva arriverà soltanto nei prossimi giorni.

Un intreccio interessante per essere ancora protagonista a suon di gol: superMario non vede l’ora di tornare ad esultare. La sua ultima esperienza al Genoa è stata completamente da dimenticare vivendo gli ultimi mesi da separato in casa. La fumata bianca è in arrivo: i tifosi del Palermo sognano.