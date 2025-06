UFFICIALE, salta la giornata di campionato: la furia dei tifosi

Scelta epocale per il prossimo campionato: non si giocherà il 26 dicembre nel giorno di Santo Stefano

C’è una novità inattesa in vista del prossimo campionato. Un cambiamento radicale, che porterà allo stop del massimo torneo nazionale nel giorno di Santo Stefano.

Dall’Inghilterra arriva infatti la scelta epocale da parte della Football Association: niente calcio e Premier League il 26 dicembre. Una scelta a sorpresa, considerando la storica tradizione che vige Oltremanica addirittura dal 1860.

Per Santo Stefano il 26 dicembre quindi la Premier non scenderà in campo, con le partite della 18° giornata del girone d’andata che si disputeranno dal giorno successivo, quindi a partire dal 27 dicembre.

Premier League, scelta epocale: nel prossimo campionato salta il Boxing Day

Una decisione che ha fatto scalpore, considerando la tradizione centenaria del calcio inglese sul Boxing Day e che ha fatto infuriare i tifosi.

Una scelta che viene incontro alle esigenze dei calciatori e al calendario fittissimo delle ultime stagioni. Questa la motivazione ufficiale comunicata dalla Federazione inglese, che in questo modo vuole preservare la salute e l’integrità dei calciatori, quindi di conseguenza lo spettacolo in campo.

La Premier League ha voluto assicurare un periodo di riposo maggiore nelle festività tra Natale e Capodanno ai calciatori delle 20 squadre del massimo torneo inglese, assicurando che nessuna formazione abbia meno di 48 ore di riposo tra un turno e l’altro di campionato. Niente Boxing Day il prossimo 26 dicembre: una decisione che certamente passerà alla storia e che non è stata gradita (eufemismo) da tifosi e appassionati.