L’attaccante canadese si starebbe riavvicinando alla Serie A: riscopri i 5 attaccanti presenti nella rosa bianconera dal 2000 in poi, con più gol all’attivo

Tornano insistenti i rumors legati a Jonathan David, uno dei parametri zero più interessanti in questo mercato estivo 2025. L’attaccante del Lille si libererà gratuitamente il prossimo 30 giugno e ha attirato le attenzioni dei club italiani. Dopo un primo tentativo concreto del Napoli, che ha fatto dietrofront per la volontà di Antonio Conte, la Juventus si sarebbe fatta nuovamente avanti.

I bianconeri starebbero valutando di portarsi avanti con una proposta concreta, che equivarrà a coprire le spese dell’ingaggio da circa 7 milioni di euro e dell’entourage, pari almeno a 12. David potrebbe diventare il centravanti del futuro per la Vecchia Signora, ma sai quali sono stati 5 attaccanti più prolifici della Juventus tra quelli presenti in rosa dal 2000? Il nostro focus in ordine crescente, ripercorre gli ultimi 25 anni.

Filippo Inzaghi, a un passo dalla consacrazione definitiva

Nel nostro elenco abbiamo tenuto conto solamente di quei giocatori che a partire dal 2000 erano sotto contratto con la Juventus. Il numero di gol, invece, riguarda il loro periodo anche antecedente all’inizio del nuovo millennio. E al quinto posto con 89 reti troviamo Filippo Inzaghi.

Legato ai bianconeri fino al 2001, il centravanti ha vissuto anni importanti a Torino, prima della definitiva consacrazione con il Milan. Ancora oggi, a distanza di quasi 25 anni dal suo addio, riesce a rientrare nella top 5 dei marcatori più prolifici, tra gli attaccanti, con la Vecchia Signora.

Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse a Torino

Quando il portoghese sbarcò in Italia, la notizia fece il giro del mondo. In tre stagioni, Cristiano Ronaldo ha segnato 101 gol, un numero enorme, seppur non bastevole per portare la Juventus alla vittoria della Champions League.

A lungo il suo approdo in bianconero ha poi fatto discutere negli anni successivi, ma l’impatto mediatico resta gigantesco. Quello sportivo ha sicuramente dato i suoi frutti, portando CR7 a rientrare nella top 5 con meno stagioni di tutti gli altri nomi presenti in classifica.

Paulo Dybala, la Joya bianconera

Sul gradino più basso del podio arriva Paulo Dybala, che alla Juventus ha vissuto anni magici. Ancora fa emozionare il momento del suo addio in bianconero, con tantissimi tifosi rimasti particolarmente legati al giocatore oggi alla Roma.

La Joya ha realizzato 115 gol in poco meno di 300 presenze, vivendo alcune delle stagioni più memorabili nella storia recente della Juve e sfiorando anche la vittoria della Champions League. Il suo nome resta scolpito nella pietra per tutti i tifosi che hanno vissuto appieno il calcio negli ultimi 25 anni.

David Trezeguet, il bomber per eccellenza

Chi se non lui in seconda posizione. Il campione del mondo francese ha scritto la storia recente della Juventus, posizionandosi al secondo posto di questa classifica e al quarto all time nella storia del club.

In oltre 300 presenze ha realizzato 171 gol, una rete ogni 137 minuti, alle spalle solo di Cristiano Ronaldo con una marcatura ogni 114. Il bomber per eccellenza, che ha accettato persino di scendere in Serie B pur di vestire ancora i colori della Vecchia Signora. Un’icona del mondo Juve.

Alex Del Piero, la leggenda della Juventus

Ovviamente il primo posto è tutto della leggenda per eccellenza. Come detto all’inizio del nostro articolo, abbiamo tenuto in considerazione i calciatori che dal 2000 in poi erano sotto contratto con la Juventus, ma tenendo conto delle reti segnate anche prima dell’inizio del nuovo secolo.

Alex Del Piero rientra pienamente in questa classifica, e con le sue 290 reti è il primo attaccante nella nostra top 5 e anche il marcatore più prolifico della Juve di tutti i tempi. Con 705 partite all’attivo, resta ancora oggi il simbolo per eccellenza del mondo juventino e non poteva che prendersi lui la corona del re.