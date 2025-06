Da Dybala al nuovo acquisto: “Ha messo d’accordo Comolli e Tudor”

La Juve vince e dà spettacolo all’esordio al Mondiale negli Stati Uniti, ma intanto la dirigenza bianconera studia le prossime mosse di mercato

La Juventus inizia nel migliore dei modi l’avventura al Mondiale per Club, dilagando contro il modesto Al Ain all’Audi Field di Washington.

Tutto facile e partita in discesa per la formazione di Igor Tudor, trascinata dal tridente offensivo composto da Kolo Muani, Conceicao e Yildiz. Doppiette per il centravanti francese e il folletto lusitano, mentre il numero 10 ha piazzato la zampata del momentaneo tris per i bianconeri.

Pratica chiusa già nella prima frazione, sotto gli occhi della dirigenza al completo e con la presenza anche di John Elkann dopo aver incontrato qualche ora prima Trump alla Casa Bianca.

Calciomercato Juventus e la telefonata a Dybala: “Ecco chi ha chiamato l’argentino”

Presente anche il nuovo Dg Comolli, che insieme a Giorgio Chiellini sta pianificando le prossime mosse di mercato in attesa di completare l’area sportiva della Juve.

La ‘Vecchia Signora’ vuole rinforzarsi in attacco e per sbloccare la situazione cerca acquirenti per Vlahovic, intanto nelle ultime ore riecheggia una voce suggestiva che porterebbe a un clamoroso ritorno di Paulo Dybala alla Continassa. Sul fantasista della Roma si è espresso Luca Momblano: “Chi ha telefonato a Dybala? Un dirigente di quelli che attraversano le generazioni Juve, che magari l’ha fatta in delega di qualcun altro. Si tratta di una persona che Dybala conosce“.

Il giornalista poi aggiunge sul mercato bianconero e un obiettivo per il reparto arretrato: “Non è scemata la pista Balerdi-Juve. Mi risulta che dei movimenti sul fronte trasversale Comolli-Tudor siano presenti. C’è anche un prezzo che prima non c’era: 40 milioni di euro. Credo che la Juve possa valutarlo 30, la distanza è importante ma è una pista da monitorare perché forse è il primo vero nome, a parte Gyokeres e Osimhen, che ha subito messo d’accordo Comolli e Tudor“.