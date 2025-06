Sentenza UFFICIALE: limite a monte ingaggi e mercato dei bianconeri

La decisione ormai è ufficiale con la comunicazione da parte della Federazione: svolta per quanto riguarda il mercato del club

Un clima di tensione e una serie di decisioni che rischiano di far discutere, visto che coinvolti ci sono diversi club, ma solo uno, alla fine, è stato penalizzato.

Al centro questioni finanziarie per quanto riguarda le società di Ligue 1, massimo campionato francese. La Dncg (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), l’organismo di controllo finanziario del calcio francese, ha infatti deciso di penalizzare l’Angers, ma di risparmiare altre tre società di Ligue 1. Il club bianconero non vive una situazione semplice: il club è in deficit da diverse stagioni e il basso finanziamento percepito dai diritti televisivi non aiuta.

Ligue 1, UFFICIALE Angers: limite al mercato

Dall’inizio di giugno, il Dncg ha convocato non soltanto i club di Ligue 1, ma anche quelli di Ligue 2, in particolare per verificarne la solidità finanziaria.

E martedì scorso, la Lfp (Ligue de Football Professionel), la federazione francese, ha pubblicato un comunicato stampa per illustrare i risultati dei trasferimenti di diversi club. “Nessuna azione intrapresa dal Dncg nei confronti del club” si legge nel comunicato, relativo alle situazioni di Lille, Lorient e Nizza.

Una situazione diversa, appunto, rispetto a quella dell’Angers. La Dncg ha infatti deciso di imporre “un quadro normativo per gli stipendi e le indennità di trasferimento“ al club, che si è classificato 14esimo nella stagione appena conclusa. Nessuna penalità dunque, ma limite per quanto riguarda il mercato (in entrata soprattutto) e il monte ingaggi. Una brutta notizia per il club bianconero e il suo tecnico Alexandre Dujeux, che si appresta dunque a dover affrontare una situazione difficile che va a complicare ancor più la situazione attuale.