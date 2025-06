Real Madrid fermato sul pari, Inzaghi è già un rimpianto: ora il doppio scippo

Buona la prima per l’ex allenatore dei nerazzurri che ferma i Blancos all’esordio al Mondiale per Club negli Stati Uniti

Sono stati giorni intensi per Simone Inzaghi. Si è parlato tanto delle tempistiche che lo hanno portato via dall’Inter per approdare all’Al Hilal. Non c’è stato giornale che non ha parlato della vicenda e ogni tifoso nerazzurro si è espresso in merito.

Inevitabilmente c’è chi lo ha scaricato, dandogli colpe delle sconfitte dell’Inter, e chi invece è rimasto al suo fianco. Stasera tutti erano in attesa del suo esordio sulla panchina del club arabo al Mondiale per Club. Una partita speciale e non proprio contro un avversario facile. Di fronte, infatti, Inzaghi si è ritrovato il nuovo Real Madrid di Alonso.

Alla fine l’ex tecnico dell’Inter è uscito tra gli applausi, con un pareggio arrivato grazie ad un rigore trasformato da Neves, che ha risposto, nel corso del primo tempo, alla rete di Garcia. In pieno recupero l’Al Hilal ha rischiato la beffa, ma Valverde dagli undici metri non è riuscito a battere Bono.

Esulta Simone Inzaghi, sui social torna protagonista

Il #Real VARdrid stasera non è bastato contro il DEMONE #Inzaghi.

Ha ipnotizzato pure Valverde pic.twitter.com/CDRjPadcwF — Pino Nostro interista ⭐️⭐️ (@pino_nostro) June 18, 2025

Simone #Inzaghi con una squadra normale tiene testa al #RealMadrid rischiando di vincerla. IMMENSO #RealMadridAlHilal — Damiano Er Faina (@Erfaina1988) June 18, 2025

Inzaghi è un demone se riesce a pareggiare con questa panchina pic.twitter.com/Gs1sKJoAoq — Rigale 💛❤️ (@rigale91) June 18, 2025

Non si vedeva una squadra di Inzaghi giocare così da Roma-Inter 0-3 del 21-22 — marco(s) ⚰️🕊 (@_m4rcox_) June 18, 2025

in 7 giorni gli arabi hanno imparato i principi di gioco di inzaghi leggervi mi rallegra — C’è Ottimismo (@Yuro_23) June 18, 2025

Aiuto ma 5im0ne Inzaghi allena una squadra che è tre volte più forte dell’Inter attuale 😂 pic.twitter.com/a5eeE0THnf — Matthew Cageish (@matthewcageish) June 18, 2025

Il #Real VARdrid stasera non è bastato contro il DEMONE #Inzaghi.

Ha ipnotizzato pure Valverde pic.twitter.com/CDRjPadcwF — Pino Nostro interista ⭐️⭐️ (@pino_nostro) June 18, 2025

Inzaghi con una squadra seria a quest’ora avrebbe avuto minimo 10 trofei in bacheca — Asia (@asiiaaatg) June 18, 2025

Che allenatore Inzaghi, questi ora hanno chivu ahahahah — Gojo (@Gojoo______) June 18, 2025

Così su X si è tornati a parlare di Simone Inzaghi. C’è chi già lo rimpiange, facendo notare con il tecnico italiano sia subito riuscito a lasciare il segno, fermando la squadra più titolata al mondo. I nerazzurri – sottolinea un tifoso – invece sono nelle mani di Chivu…

Ora Inzaghi sogna in grande. Dopo la vittoria spera di abbracciare due colpi dalla Serie A: l’Al Hilal, infatti, non ha smesso di pensare a Theo Hernandez e Victor Osimhem. Chissà che questo risultato non incentivi i due giocatori a dire sì agli arabi.