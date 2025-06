Milan, Thiaw verso l’addio: finanzia il doppio colpo per Allegri

Il Milan sta lavorando alla cessione di Malick Thiaw che può servire a finanziare un doppio colpo in entrata che accontenterebbe una duplice richiesta da parte di Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

E’ tempo di grandi manovre per i rossoneri, che sono consapevoli del fatto che è assolutamente da escludere, soprattutto per amore nei confronti dei tifosi, un’altra stagione come quella che si è appena conclusa. Non a caso si è deciso di puntare su due certezze come Igli Tare per il ruolo di direttore sportivo e di Massimiliano Allegri, invece, per quello di allenatore. In tal senso, arriva una svolta significativa, dal momento che la cessione di Thiaw torna ad essere una possibilità concreta, come si suole dire in questi casi.

Come è noto, infatti, senza i soldi della qualificazione in UEFA Champions League servono necessariamente delle cessioni che possano finanziare le entrate. E proprio per questo motivo l’addio del difensore centrale tedesco può essere una svolta importante e significativa. Si tratta di una duplice richiesta di Massimiliano Allegri, che in questo modo può essere accontentato ed iniziare a vedere formarsi piano piano la sua squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Milan, doppio colpo in entrata: le ultime sull’addio di Thiaw

Come raccontato dal Quotidiano Sportivo oggi in edicola, Malick Thiaw può partire e chissà che non possa essere usato come pedina di scambio per permettere al Milan di arrivare a Granit Xhaka, grande obiettivo per la linea mediana di Massimiliano Allegri. La cessione del tedesco, però, andrebbe a finanziare e ad aprire le porte necessariamente ad un colpo in difesa. Fosse anche solo per un discorso di natura numerica. Non si potrebbe affrontare una intera stagione con i soli Gabbia, Tomori e Pavlovic. In tal senso, il grande obiettivo resta Giovanni Leoni del Parma. Ma non è tutto.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il Milan starebbe seguendo con ritrovato interesse anche il nome di Aleksandar Mitrovic, fortissimo bomber serbo che in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, sta continuando a segnare a raffica come faceva in Premier League. I sauditi solo due anni fa lo hanno pagato 58 milioni di euro, ma è improbabile rivenderlo a queste cifre.

Il Milan conta di abbassare questo importo da sborsare per un bomber di sicura affidabilità e che ha una grande esperienza in ambito internazionale. E sarebbe un duplice colpo per Allegri davvero di alto livello. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con le piste che potrebbero diventare roventi.