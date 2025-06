Milan: blitz in sede, si sblocca il centrale

Il lavoro di Tare è pronto ad entrare nel vivo. In sede questo pomeriggio sono arrivati diversi procuratori e per Allegri potrebbe essere in arrivo un difensore

Sono giorni impegnativi per Tare. Il direttore sportivo sta incontrando diversi procuratori e sono tre gli agenti visti in sede in questo mercoledì. Incontri per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione. Nessuna trattativa concreta, ma diversi sondaggi che presto potrebbero trasformarsi in altro.

Secondo le informazioni di Pianeta Milan, fra i procuratori visti in sede c’è anche Busardò. Una visita di cortesia per fare un punto della situazione in vista del calciomercato estivo. E non è da escludere che i rossoneri possano aver sondato il terreno per un difensore. Il giocatore piace da tempo ad Allegri e si tratta di una possibilità da tenere in considerazione per il Milan visto che nel reparto arretrato dovrà andare a prendere un calciatore di livello per rendere quel ruolo ancora più solido.

Calciomercato Milan: svolta in difesa, l’agente in sede

Il Milan deve rinforzare il reparto difensivo. Al momento l’unico certo di rimanere fra i centrali è Gabbia. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Nelle prossime settimane si potrebbe entrare nel vivo con l’obiettivo di provare a chiudere la trattativa considerato anche l’interesse di diverse big nei confronti del calciatore.

Mercato Milan: Chalobah resta un obiettivo per la difesa

