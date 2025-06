Lazio, operazione UFFICIALE: il punto

In casa biancoceleste il giocatore si è sottoposto ad un’operazione: il comunicato ufficiale del club

La stagione si è conclusa e si guarda a quella che sarà la prossima annata. In casa Lazio sarà Maurizio Sarri a tenere in mano le redini della squadra. Per il tecnico toscano si tratta di un ritorno dopo la stagione sotto la guida di Marco Baroni, che alla fine ha visto i biancocelesti esclusi dall’Europa.

Sarri dovrà essere bravo a ricostruire e avrà senz’altro modo e tempo di lavorare, anche a stagione in corso, durante la settimana. Nel frattempo però, guardando a quello che sarà il prossimo raduno, la Lazio ha comunicato che Alessio Romagnoli è stato sottoposto ad un’operazione alle tonsille. Il calciatore è stato già operato a Roma e sarà presto dimesso.

Questo il comunicato del club biancoceleste:

“La S.S. Lazio informa che il calciatore Alessio Romagnoli è stato sottoposto a intervento di tonsillectomia presso la clinica Villa Mafalda di Roma.

Il difensore biancoceleste sta seguendo regolarmente il decorso post-operatorio e sarà dimesso nei prossimi giorni”.