Juve allo Studio Ovale, ma Trump parla di Iran: “E’ tutto surreale”

I bianconeri, pronti a scendere in campo per il Mondiale per Club, incontrano il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca

Poche ore e la Juventus di Igor Tudor scenderà in campo per giocare la sua prima partita al Mondiale per Club, contro l’Al Ain.

Prima dell’esordio, la squadra bianconera, rappresentata da alcuni giocatori, oltre che da Elkann e Giorgio Chiellini, è stata ricevuta allo Studio Ovale della Casa Bianca da Donald Trump. Presente anche il numero uno della Fifa Infantino.

Le immagini di Locatelli e compagni sono così diventate subito virali: quanto sta accadendo in questi giorni con in conflitto tra Iran ed Israele non può certamente passare in secondo piano. Così il presidente degli Stati Uniti è stato chiamato a rispondere a diverse domande sulla guerra, con un possibile intervento dell’America, con la Juventus alle sue spalle.

Juve allo Studio Ovale, X in tilt

Donald #Trump ha ricevuto la #Juventus nello Studio Ovale, in occasione della partecipazione del club bianconero al Mondiale per club negli Stati Uniti. @ultimora_pol pic.twitter.com/Y8sDKiNs6S — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) June 18, 2025

Siamo sul baratro della terza guerra mondiale e questa foto passerà alla storia.

“Prima di dichiarare guerra all’Iran, il presidente Trump incontra la Juventus di Tudor e Gatti”

Viviamo in una tempolinea INIMMAGINABILE #Juventus #MondialeperClub pic.twitter.com/D5pP6ljMYL — Vincenzo Iraniano 🏆 (@mattiamalvolti) June 18, 2025

Abbastanza incredibile pensare che Trump stia rilasciando dichiarazioni potenzialmente importanti sull’entrata del proprio Paese in guerra nello Studio Ovale con mezza squadra della Juve dietro di lui https://t.co/ZTc1AN4fgh pic.twitter.com/WMM0230FNk — Marco (@MRC_typing) June 18, 2025

Questa cosa che Trump parla di una possibile Terza Guerra Mondiale con la Juve alle sue spalle mi manda al manicomio, è tutto così surreale pic.twitter.com/VpRxxXjKMJ — miке (@magicmike_jfc) June 18, 2025

🚨⚽🇺🇸🇮🇹 Donald Trump accoglie la Juventus nello Studio Ovale. Da milanista questa fa male. pic.twitter.com/1bDYiOxcG1 — Dario D’Angelo (@dariodangelo91) June 18, 2025

Durante la visita della #Juventus nello Studio Ovale, il Presidente #Trump ha risposto ai reporter ad alcune domande in merito alla minaccia nucleare iraniana. pic.twitter.com/Q9We1vHdLi — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) June 18, 2025

Le immagini della Juventus allo Studio Ovale, con Donald Trump chiamato a rispondere a diverse domande sulla guerra tra Israele ed Iran, come detto, stanno facendo il giro del mondo. Tutti a chiedersi il perché di questa scena ‘surreale’. Il presidente americano ha parlato anche in merito alla minaccia nucleare, con una cornice alquanto inedita