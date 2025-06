Inter, tra i retroscena di Inzaghi e il mercato: prezzo fissato per Calhanoglu

Il punto in casa nerazzurra a TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale youtube

Esordio amaro per l’Inter al Mondiale per Club. I nerazzurri hanno strappato solo un pareggio contro il Monterrey nella prima sfida della competizione.

A TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale youtube si è parlato molto sia della gara giocata dai nerazzurri, con pochi promossi e tante bocciature. Nel corso della trasmissione si è però parlato anche di mercato, sia in entrata che in uscita.

La nostra direttrice Eleonora Trotta ha sottolineato come “Bonny è molto vicino, un affare da 25 milioni, ma verrà inserito un giocatore per abbassare il cash e le pretese del Parma. Non è un nome che scalda i tifosi, ma è quello più vicino. Mancano innesti in attacco viste le partenze. Mi chiedo però quale sarà il futuro di Calhanoglu, che appare molto determinato ad andare al Galatasaray e la cessione potrebbe concretizzarsi se dovesse arrivare un’offerta da 30 milioni di euro”.

Inter: “Inzaghi ha gestito malissimo la situazione”

Al centro della puntata però anche la situazione Simone Inzaghi e quello che è emerso da dopo l’addio del tecnico e le sue dichiarazioni.

“Inzaghi ha finito l’avventura male, non solo per il 5-0 subito in finale. Ho letto di confronti sull’addio di Mourinho all’Inter e l’immediata firma con il Real Madrid e paragoni con Inzaghi, che però non ha vinto e non ha quel carisma per gestire quell’accordo nel periodo più importante della stagione nerazzurra” sottolinea Trotta.

“C’era un accordo raggiunto ad aprile, poi è seguito l’Inter che perde in quel modo e Inzaghi annunciato dall’Al-Hilal. Quel contratto ha inciso e qualche giocatore ha perso stimoli. Ci è stato raccontato di un clima quasi di relax e saluti: l’allenatore non ha aiutato i calciatori a restare concentrati e questa situazione ha pesato sulla partita. Dal punto di vista strategico ha gestito malissimo questa situazione e non è minimamente paragonabile a Mourinho”.