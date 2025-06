DIRETTA Mondiale per Club, Monterrey-Inter: segui la cronaca LIVE

Tutto pronto per l’esordio dei nerazzurri alla rassegna iridata negli Stati Uniti

Dopo i primi due giorni di partite, la prima squadra italiana a scendere in campo nel Mondiale per Club è l’Inter. Alle 3 del 18 luglio, Cristian Chivu farà il suo esordio ufficiale come allenatore nerazzurro contro il Monterrey. Inserite nel Gruppo E insieme a River Plate e Urawa Red Diamonds, le due squadre si affrontano al Rose Bowl di Pasadena.

Dopo i tumulti derivanti dalla disfatta in Champions League e l’addio di Simone Inzaghi, i lombardi inizieranno così una nuova era, potendo contare anche sui nuovi arrivati Luis Henrique e Sucic, oltre al rientrante Sebastiano Esposito. Bloccato in Iran dalle vicende di guerra, Taremi ha dovuto rinunciare al Mondiale per Club.

Per quanto riguarda la sfida di oggi, Chivu non potrà contare nemmeno sugli infortunati Bisseck, Calhanoglu, Dumfries e Francesco Pio Esposito. Allenati da Doemnec Torrent, i Rayados si sono qualificati al mondiale grazie alla vittoria della CONCACAF Champions Cup nel 2021. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Monterrey-Inter

MONTERREY (4-3-3): Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos. All. Torrent

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; S. Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu