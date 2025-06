Scambio con Lookman: 60 milioni e addio Juventus

Nuova idea di scambio per arrivare ai 60 milioni richiesti dall’Atalanta per Ademola Lookman. Arrivano importanti novità sul suo futuro

È senza dubbio il Napoli campione d’Italia la grande protagonista dell’inizio del calciomercato estivo. Il club di De Laurentiis, dopo la permanenza di Conte, ha già annunciato Marianucci ed il super colpo a parametro zero De Bruyne.

Il mercato degli azzurri, però, è solamente all’inizio. Conte vuole rinforzi anche in attacco ed in cima alla lista c’è Ademola Lookman. Il gioiello dell’Atalanta, ormai ai saluti in casa bergamasca, è conteso anche dalla Juventus. Tuttavia, la potenza economica dei campioni d’Italia mette il Napoli in una posizione di vantaggio.

Secondo quanto rivelato da ‘Radio Kiss Kiss’, infatti, il Napoli si prepara ad un calciomercato estivo ambizioso, con un budget di 150 milioni di euro derivante dalle cessioni di Kvaratskhelia ed Osimhen. L’obiettivo principale è rafforzare l’attacco, con Lookman che è appunto in cima alla lista dei desideri. Il giocatore potrebbe comunque lasciare Bergamo nonostante l’addio di Gasperini. Secondo alcune fonti riportare da Kiss Kiss, la società bergamasca avrebbe fissato il prezzo del suo cartellino intorno ai 60 milioni di euro.

Calciomercato, Lookman-Napoli: spunta lo scambio

Il Napoli starebbe così valutando l’inserimento di una contropartita tecnica, come Giovanni Simeone, per abbassare l’esborso economico. Non solo la Juve: la concorrenza per Lookman è agguerrita, con club come Manchester United, Newcastle ed anche Inter già interessati al nigeriano.

Tuttavia, riferisce l’emittente radiofonica, “il Napoli sembra determinato a portare l’attaccante nigeriano al Maradona per rinforzare il reparto offensivo. Il Napoli dispone di un budget di 150 milioni di euro per il mercato estivo […] Il direttore sportivo Giovanni Manna ha sottolineato l’importanza di una pianificazione anticipata per sfruttare al meglio queste risorse. Oltre a Lookman, il Napoli sta monitorando altri profili per rinforzare la rosa, tra cui Joshua Zirkzee, Edon Zhegrova, Gabri Veiga e Giorgi Sudakov“. Dopo De Bruyne, il club azzurro vuole regalarsi un altro grande colpo in attacco.