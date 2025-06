L’Inter perde il bomber: 100 milioni e maxi scambio

I nerazzurri rischiano la beffa in attacco: lo scambio può tagliare fuori la squadra di Chivu

Il Mondiale per Club ormai incombe sull’Inter che scenderà in campo per l’esordio contro i messicani del Monterrey. Subito una partita da non fallire per iniziare al meglio il nuovo percorso targato Chivu che dovrà immediatamente accantonare la disastrosa finale di Champions persa contro il PSG.

L’Inter quindi lavora sul presente attraverso gli sforzi in campo nel torneo attualmente in corso di svolgimento negli USA, mentre pensa già al futuro attraverso l’operato della dirigenza che da tempo si guarda intorno per costruire la squadra del domani.

Il club meneghino, sotto la gestione di Beppe Marotta, sta quindi ponderando le prossime mosse che passeranno sia dalla valutazione dell’organico attuale che dall’integrazione con possibili innesti di spessore nei vari reparti. Tra le zone di campo più calde c’è l’attacco che potrebbe subire una piccola rivoluzione al di là delle figure di Lautaro Martinez e Thuram.

In questo senso tra gli attaccanti accostati al club meneghino c’è anche Rasmus Hojlund, che ha già avuto un passato in Italia all’Atalanta, lì dove fece molto bene. Prospettive di crescita importanti che però non sono state del tutto rispettate al Manchester United dove più di qualcosa non ha funzionato.

Calciomercato Inter, Manchester United su Ekitike: anche Hojlund come pedina di scambio

Per l’Inter non sarà però semplice arrivare al centravanti dei Red Devils, anche perchè il club inglese potrebbe avere per lui altri piani.

Secondo quanto riportato da ‘CaughtOffside’ il Manchester United dovrà avviare trattative formali con l’Eintracht per il talentuoso giovane attaccante, Hugo Ekitike, ma è a conoscenza della richiesta di 100 milioni di euro. Si tratta di una soglia economica problematica da raggiungere per tutti, motivo per cui gli inglesi starebbero pensando ad una soluzione alternativa.

La stessa fonte sottolinea che non si esclude uno scambio con lo United pronto a mettere sul piatto uno tra Zirkzee e lo stesso Hojlund per avere in cambio il talento transalpino. Un’operazione complessivamente molto onerosa che impostata come scambio rischierebbe però di lasciare l’Inter a bocca asciutta.