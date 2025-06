Juventus, non solo Theo: altro rinforzo dal Milan

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Spunta un nuovo intreccio con il Milan per sognare in grande: ecco la nuova soluzione immediata

L’asse Torino-Milan è davvero molto infuocato nelle ultime ore per mettere a segno innesti di qualità. La Juventus ha intenzione di regalare subito colpi a sorpresa per rinforzare la retroguardia a disposizione di Tudor: la nuova mossa vincente in difesa.

Novità importanti in casa bianconera per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Igor Tudor. Nuovo affare in casa Juventus per incrementare il tasso tecnico della squadra torinese in vista della prossima stagione. Spunta un nuovo intreccio con il Milan dopo l’affare possibile per Theo Hernandez. Il terzino francese vorrebbe iniziare subito una nuova avventura entusiasmante: anche l’Atletico Madrid è sulle sue tracce.

Calciomercato Juventus, sprint per la difesa: arriva dal Milan

Saranno giorni intensi per arrivare subito alla nuova mossa vincente in difesa. La Juventus resta molto vigile sul fronte calciomercato per puntare sempre in alto: ecco il nuovo rinforzo decisivo per puntare in alto.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus ha messo nel mirino anche il difensore del Milan Tomori per rinforzare la retroguardia a disposizione di Tudor. Già da mesi la dirigenza bianconera ha monitorato attentamente il centrale inglese, oltre al possibile scambio tra Theo e Vlahovic.

La Juventus viaggia spedita per mettere a segno nuovi innesti di caratura internazionale. Ecco la nuova mossa a sorpresa per il futuro: un momento decisivo per continuare a sognare in grande per allestire una rosa super competitiva. L’obiettivo è quello di tornare alla ribalta anche in Champions League dopo l’ultima stagione vissuta tra alti e bassi con l’esonero di Thiago Motta. Ora Tudor è stato confermato sulla panchina bianconera anche per la prossima stagione: si giocherà tanto anche al Mondiale per Club.

La dirigenza bianconera dovrà così valutare ogni rinforzo in ottica futura: Tudor ha intenzione di confermare la difesa a tre per sfruttare le corsie laterali. La Juventus cercherà di tornare a lottare per lo Scudetto dopo diverse stagioni senza successi nel campionato italiano. Sarà un nuovo anno ricco di sorprese per avvicinarsi alle big italiane: ormai ci siamo per il nuovo rinforzo dal Milan, Tomori è pronto a cambiare aria. L’ultima parola spetterà alla dirigenza rossonera per la cessione del difensore inglese.