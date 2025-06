Inter, partenza subito in salita per Chivu: sette assenze per l’esordio Mondiale

Nella notte italiana la prima sfida del Mondiale per Club con il Monterrey: diverse le defezioni nella formazione nerazzurra

Cresce l’attesa per la nuova Inter di Cristian Chivu, che nella notte italiana esordirà contro il Monterrey nel Mondiale per Club al ‘Rose Bowl’ di Pasadena.

Inizia l’avventura del tecnico rumeno sulla panchina nerazzurra dopo il divorzio con Inzaghi e la disfatta nella finale di Champions a Monaco con il PSG. Chivu ripartirà dall’antico e si affiderà al collaudato 3-5-2 per la prima gara della rassegna mondiale.

Il neo allenatore dell’Inter dovrà però far fronte a diverse assenze per l’esordio contro i messicani: sono ben sette le defezioni tra i vicecampioni d’Europa, dove spicca Denzel Dumfries. L’olandese ha accusato un affaticamento agli adduttori nel ritiro negli ‘States’ e le sue condizioni verranno rivalutate in vista della prossima partita.

Inter, la probabile formazione con il Monterrey: le scelte di Chivu

Alla rifinitura nel quartier generale di Los Angeles non ha partecipato neanche Frattesi, recuperabile comunque per la seconda gara contro l’Urawa Red Diamonds. Tempi più lunghi invece per gli altri giocatori al momento ai box: Bisseck, Zielinski, Pio Esposito e l’uomo mercato Calhanoglu potrebbero infatti saltare l’intera fase a gironi.

A questa lunga lista si aggiunge Taremi, fuori causa per tutto il Mondiale viste le note e tristi vicende del conflitto Iran-Israele. L’attaccante iraniano è bloccato a Teheran, ma fortunatamente al sicuro e in stretto contatto con l’Inter. I nuovi acquisti Sucic e Luis Henrique sono destinati a partire dalla panchina, con Asllani in vantaggio sul croato in cabina di regia e Darmian favorito per rimpiazzare Dumfries.

Attacco in emergenza e dove si ripartirà dal tandem composto da Thuram e capitan Lautaro, con Sebastiano Esposito prima alternativa alla ‘Thu-La’ e in preallarme se il francese (non al meglio) dovesse partire dalla panchina.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.