Inter, due regali per Chivu: doppia beffa per il Napoli

L’Inter si sta iniziando a muovere in maniera importante per ben due regali da consegnare nelle mani di Chivu, il nuovo allenatore chiamato a raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi. Si tratta di una duplice beffa per il Napoli.

Per i nerazzurri si tratta di una situazione difficile e delicata da gestire, dal momento che sono tanti i fattori che creano sconforto un po’ in tutto l’ambiente. Il primo elemento da tenere in considerazione da questo punto di vista è sicuramente quello relativo alla gestione della cocente sconfitta, che ha avuto le caratteristiche di una autentica umiliazione, patita in finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint Germain. In secondo luogo, c’è da tenere in considerazione che dopo quattro anni si è chiuso il cerchio di Inzaghi e si è aperto un nuovo ciclo.

In tal senso, come spiegato più volte anche da Beppe Marotta, è cambiato l’indirizzo societario. Adesso non si punterà più su profili esperti, ma si cercheranno dei giovani talenti da valorizzare e da rivendere, laddove ci dovessero essere le giuste condizioni. In tal senso, a quanto pare l’Inter ha messo nel mirino un doppio colpo da consegnare nelle mani di Cristian Chivu che può essere davvero molto interessante e rappresentare una duplice beffa per il Napoli di Antonio Conte, che si stava muovendo da tempo su questi due calciatori.

Inter, doppio colpo in entrata? Chivu pronto ad esultare

Come tutti i cambiamenti radicali, anche in questo caso c’è una diffusa paura che serpeggia fisiologicamente nell’ambiente interista. Per quanto fatto fin qui, però, Marotta merita fiducia e, di conseguenza, bisogna riconoscerla anche a Chivu. Per i rinforzi, come raccontato da più parti siamo all’accelerata, probabilmente decisiva, per Bonny. L’intesa con il Parma è sempre più vicina ed a meno di clamorosi risvolti può essere lui il primo rinforzo per la nuova Inter. Ma non è tutto. Occhi puntati anche in casa Chelsea.

Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, l’Inter si sta muovendo con vivo interesse anche sulle tracce di Trevoh Chalobah, talentuoso difensore centrale in uscita dal Chelsea. Può essere un profilo molto adatto alla Serie A per caratteristiche ed un affare a basso costo per i nerazzurri. Con i suoi 25 anni, ha dei margini di miglioramento importanti ed a quanto si legge i nerazzurri lo considerano perfetto per il proprio reparto difensivo.

Con Bonny ormai ad un passo e Chalobah fortemente nel mirino, per il Napoli, interessato da tempo ad entrambi questi profili, può essere una pesante e duplice beffa. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.