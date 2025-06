Il nuovo allenatore ha scelto Chiesa: è il colpo dell’estate

Le ultime sul futuro dell’attaccante italiano, intenzionato a lasciare il Liverpool in questa sessione di calciomercato: il punto della situazione

E’ stata una stagione alquanto travagliata quella vissuta da Federico Chiesa con la maglia del Liverpool. Il giocatore ha chiuso l’annata con quattordici presenze, di cui appena sei in Premier League, realizzando due gol e due assist.

Numeri non certo esaltanti, che hanno deluso in primis lo stesso italiano che ha deciso di guardarsi attorno alla ricerca di una nuova squadra. Le offerte sono arrivate già a gennaio, ma in inverno l’ex Juve ha deciso di rimanere in Premier League per provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista con il Liverpool. Missione fallita.

Così nelle prossime settimane si proverà a trovare una soluzione. Ci spera anche il nuovo Commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, che vorrebbe puntare su di lui per il nuovo corso azzurro. Vederlo in Serie A potrebbe essere la scelta migliore e non è un caso se nell’ultimo periodo il suo nome sia stato accostato a quasi tutte le big del campionato. Prima di approdare al Liverpool, era in orbita Roma, ora le squadre più gettonate sono Milan, Lazio e soprattutto Napoli.

Calciomercato, nuova idea per Chiesa: destinazione a sorpresa

Ma Federico Chiesa stuzzica la fantasia anche di altre squadre e non solo italiane. Ecco così che dalla Spagna emerge un’idea suggestiva idea: secondo El Gol Digital a pensare concretamente al giocatore italiano sarebbe la Real Sociedad, che sarà guidata da un nuovo allenatore, Sergio Francisco, con l’addio di Imanol Alguacil.

La squadra basca, con sede a Donostia-San Sebastián, non è però l’unica de LaLiga alla quale è stata accostato Federico Chiesa. Nelle scorse ore, sempre in Spagna, si è scritto che l’ex Juve e Fiorentina vorrebbe lasciare il Liverpool e starebbe pensando seriamente di giocare ne LaLiga. Si è parlato così del Real Betis: Siviglia sarebbe una destinazione gradita da Chiesa, ma al momento non ci sarebbe stata alcuna offerta da parte del club biancoverde.

Nei prossimi giorni capiremo quale sarà la scelta di Federico Chiesa e come si può liberare dal Liverpool, club al quale si è legato la scorsa estate fino al 30 giugno 2028. I Reds potrebbero concedere anche il prestito con diritto di riscatto, ma servirà comunque trattare. Ricordiamo che lo stipendio di Chiesa non è certo basso, guadagnando 7,5 milioni di euro netti a stagione.