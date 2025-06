DIRETTA Europei Under 21, Spagna-Italia 0-0: Rodriguez reclama un rigore LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Anton Malatinsky’ tra la Rojita di Denia e gli Azzurrini di Nunziata in tempo reale

La Spagna e l’Italia si affrontano a Trnava in una gara valida per la terza e ultima giornata del Gruppo A degli Europei Under 21. Una sfida che mette in palio il primo posto del girone tra due Nazionali comunque già qualificate alla fase ad eliminazione diretta, che sarà arbitrata dal fischietto scozzese Walsh.

Da un lato gli Azzurrini di Carmine Nunziata, che hanno battuto prima la Romania e poi i padroni di casa della Slovacchia con il medesimo punteggio di 1-0 grazie ai gol di Baldanzi e di Casadei, sono costretti a vincere per ottenere il primato. A parità di punti e di differenza reti, infatti, vantano un minor numero totale di gol fatti: due contro cinque.

Dall’altro lato alla Rojita di Santiago Denia, che si è imposta 3-2 sulla Slovacchia e 2-1 in rimonta sulla Romania, può bastare invece un pareggio per mantenere la vetta del girone e provare ad evitare l’accoppiamento con la Germania ai quarti di finale. L’ultimo precedente ufficiale tra le due Nazionali che più volte hanno vinto gli Europei di categoria (cinque a testa) risale a quattro anni fa, quando finì con un pareggio a reti inviolate.

Formazioni Ufficiali Spagna-Italia Under 21 e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Anton Malatinsky’ tra Spagna e Italia Under 21 live in tempo reale.

SPAGNA UNDER 21 (4-2-3-1): Cunat; Pubill, R. Marin, Herzog, Garcia; Jauregizar, P. Marin; Moro, Moleiro, Rodriguez; Fernandez Jaen. CT Denia

ITALIA UNDER 21 (4-3-2-1): Zacchi; Kayode, Coppola, Ghilardi, Turicchia; Doumbia, Guarino, Bianco; Pisilli, Fazzini; Ambrosino. CT Nunziata

ARBITRO: Nick Walsh (Scozia)

CLASSIFICA GRUPPO A: Spagna punti 6, ITALIA 6, Slovacchia 0, Romania 0.