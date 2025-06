Dal Napoli all’Inter: arriva in Italia insieme a Pioli

Dal Napoli all’Inter, possibile ritorno in Europa che interessa anche le big della Serie A. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Stefano Pioli ha mantenuto la parola data alla Fiorentina: il tecnico, ai saluti con l’Al-Nassr, non è andato in Nazionale e sarà il nuovo allenatore della squadra viola. Commisso ha convinto l’ex Milan con un contratto ed un progetto a lungo termine.

Ci siamo per il suo ritorno in Italia. Dopo la separazione con l’Al-Nassr, il tecnico è pronto a firmare con la sua ex squadra. Ma non solo Pioli. In attesa di chiarire il futuro di Cristiano Ronaldo, infatti, il club saudita potrebbe presto salutare un altro calciatore europeo. Si tratta di Laporte, ex Manchester City, che sembra sempre più intenzionato a tornare nel vecchio continente. Per lui iniziano ad esserci diverse pretendenti.

Secondo quanto riportato da ‘AS’, l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi avrebbe messo nel mirino il difensore 31enne franco-spagnolo. Oltre al club francese, sono almeno cinque le società pronte a contendersi il calciatore. Tra queste anche Inter e Napoli.

Calciomercato, anche Napoli ed Inter su Laporte: tutti i dettagli

Negli ultimi giorni si è parlato anche del possibile ritorno all’Athletic, dove Laporte è cresciuto ed esploso calcisticamente. Tuttavia, c’è un ostacolo economico non trascurabile: l’Al-Nassr vuole recuperare almeno una parte dei 27 milioni di euro investiti per il suo acquisto nell’estate 2023.

In Premier League lo seguono con attenzione Arsenal ed Aston Villa, mentre in Serie A l’esperto difensore piace a Inter e Napoli. Si profila così un possibile duello tra le ultime due pretendenti allo Scudetto 2024/25, con Antonio Conte che è alla ricerca di rinforzi per il ritorno in Champions League. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Laporte.