Calciomercato, Osimhen alla Juve: tre cessioni, annuncio da Milano

Victor Osimhen è pronto a vestire la maglia della Juventus: spunta un nuovo annuncio da Milano per l’ingaggio dell’attaccante nigeriano. Ormai ci siamo, tre cessioni

Il club bianconero è al lavoro per puntellare l’attacco di Igor Tudor. Ci sarà una nuova rivoluzione nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici: ecco l’annuncio da Milano per la fumata bianca a titolo definitivo.

La dirigenza bianconera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa di Igor Tudor. L’allenatore croato vorrebbe subito essere protagonista nelle sfide al Mondiale per Club per fare una bella figura. La società gli ha dato ancora fiducia in vista della prossima stagione, ma urgono rinforzi suggestivi per puntare in alto. Ormai ci siamo per l’ingaggio di Victor Osimhen, accostato nelle ultime ore al club bianconero. Una voglia immensa per continuare a sognare in grande: l’attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli, cercherà di tornare subito protagonista in Serie A.

Calciomercato, mossa a sorpresa per Osimhen: cosa cambia da Milano

Novità interessanti per chiudere subito per il colpo dal Napoli. Dopo l’avventura in prestito al Galatasaray, ora Osimhen potrebbe vestire la maglia bianconera: ecco l’ultim’ora annunciata da Milano.

Come svelato da Claudio Raimondi su SportMediaset, la Juventus è pronta a cedere tre pezzi pregiati per ingaggiare Victor Osimhen. Douglas Luiz, Vlahovic e Kelly sono pronti a dire addio al club bianconero: l’attaccante nigeriano non vede l’ora di tornare in Serie A. Un momento decisivo per trovare subito una nuova destinazione, ma l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis: fuori dall’Italia bastano i 75 milioni di euro, mentre in Serie A la situazione cambia di tanto.

La dirigenza bianconera ha intenzione di vendere i propri talenti al miglior offerente: il centrocampista brasiliano continua ad avere offerte dalla Premier League, mentre Vlahovic è una delle scelte in attacco di Max Allegri. Giorni frenetici per arrivare subito alla fumata bianca per il colpo chiamato Osimhen.

Un nuovo intreccio con il Napoli per chiudere l’altra operazione dopo quella di Gonzalo Higuain: l’attaccante argentino passò ai bianconeri per la clausola rescissoria intorno ai 100 milioni di euro. Saranno ore fondamentali per conoscere così la sua prossima destinazione: il club di De Laurentiis dovrà valutare tutte le proposte che arriveranno nei prossimi giorni. Si sogna ancora in grande in casa bianconera per l’arrivo del nigeriano in vista della prossima stagione.