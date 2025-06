Calcio nel caos: si prolunga l’attesa, UFFICIALE il rinvio

Le ultimissime notizie legate alla partita che non si giocherà come da programma. Ecco cosa sta accadendo

Il calcio italiano non ha emesso ancora tutti i verdetti. Al 17 di giugno ci sono squadre che non sanno dove giocheranno la prossima stagione.

Il campionato 2024-2025, di fatto, dunque, non è ancora finito. In Serie B, ad esempio, sono in attesa la Salernitana e la Sampdoria, che devono giocare il match di ritorno dei play-out. Un play-out davvero maledetto per quanto successo al Brescia.

La penalizzazione e la conseguente retrocessione delle Rondinelle ha cambiato gli avversari: ad esultare è stato il Frosinone, che ha potuto festeggiare la salvezza senza sfidare i campani. Gioia contenuta anche per la Sampdoria, che da una retrocessione certa è passata ad avere un’occasione, attraverso i play-out.

La gestione della Lega di Serie B, però, non è piaciuta per nulla ai tifosi della Salernitana, che hanno manifestato pubblicamente le loro perplessità su quanto accaduto. D’altronde i campani non hanno tratto alcun vantaggio e si sono ritrovati a giocare un match di play-out con un avversario diverso e con qualche giorno di attesa in più.

Serie B, playout Salernitana-Sampdoria rinviato

Due giorni fa, così, la Sampdoria e la Salernitana sono scesi in campo al Marassi, davanti a circa 30mila tifosi, per il primo atto di questo spareggio per non retrocedere.

La partita è stata davvero movimentata, con due espulsioni nel finale di Borini e Stojanovic. Prima erano arrivati i gol di Meulensteen e Curto, che hanno permesso ai blucerchiati di vincere 2 a 0.

Un buon risultato in vista del ritorno. Ritorno che si sarebbe dovuto giocare venerdì 20 giugno. Ma il dopo gara per la Salernitana è stato pure peggiore della sfida stessa. Un gran numero di giocatori della squadra campana, infatti, ha dovuto fare i conti con un caso di intossicazione alimentare. Così il club granata ha chiesto prontamente il rinvio.

La decisione della Lega di B non si è fatta attendere: La Lega B comunica che il programma della gara di ritorno dei Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025 è riprogrammato per domenica 22 giugno 2025 anziché venerdì 20 giugno 2025. L’orario rimane alle 20,30″.

