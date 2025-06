Allegri lo scippa all’Inter: prima delusione per Chivu

Derby di calciomercato per il giocatore: lo vogliono entrambi, ma la lista delle squadre in fila per lui è davvero lunga

Nonostante la stagione più che complicata, chiusa con un ottavo posto, il Milan è riuscito ad avere la meglio nei derby.

Una piccola consolazione dopo le ultime annate in cui la squadra di Stefano Pioli è stata sempre strapazzata da quella di Simone Inzaghi. Prima Paulo Fonseca e poi Sergio Conceicao, invece, sono riusciti a trovare le giuste misure contro i nerazzurri, andando dunque controtendenza rispetto al passato. Ora in molti si chiedono come andrà la sfida tra Massimiliano Allegri e Cristian Chivu.

Servirà, però, aspettare ancora qualche mese. Nel frattempo i due tecnici sono pronti a darsi battaglia sul mercato. Entrambi, infatti, vogliono Giovanni Leoni, il centrale classe 2006 del Parma. Il difensore è visto da tutti come un predestinato e dopo aver giocato da protagonista il girone di ritorno con i gialloblu può spiccare il volo verso una big.

Milan e Inter su Leoni, possibile asta per il difensore: la posizione del Parma

Il Parma, che lo ha acquistato per circa otto milioni di euro, con i bonus, non ha fretta di cederlo, essendo convinta che il suo valore potrà solo aumentare con il passare del tempo.

Servirà dunque una proposta convincente da circa 20 milioni di euro per dare il via libera. E’ ovvio, però, che la volontà di Leoni può fare la differenza. Il Milan è intenzionato a regalarsi un colpo dietro e il suo nome è cerchiato in rosso. E’ giovane ed italiano, difficile trovare di meglio. Serve chiaramente la cessione di uno tra Tomori e Thiaw (dovrebbero andare via entrambi) e battere la concorrenza dell’Inter, in pressing con Chivu, che vorrebbe tornare ad allenarlo.

Leoni è sul taccuino di molte squadre e il rischio che cominci un’asta è davvero concreto. Anche in Premier League, d’altronde, lo hanno messo nel mirino. I prossimi giorni faranno chiarezza: il Milan così si sta guardando attorno, piace anche Comuzzo della Fiorentina, ma il suo costo è già proibitivo e ci sta pensando da tempo il Napoli di Antonio Conte. Più facile arrivare a Coppola, anche lui nel mirino di alcune squadre inglesi. I centrali di difesa, ormai, sono diventati sempre più merce rara e non è per nulla facile acquistarli