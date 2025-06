“Scandalo arbitrale”: denuncia al Mondiale per Club

Il torneo negli Usa sta per entrare nel vivo, presto in campo anche Inter e Juventus. Ma intanto si registrano le prime polemiche per le direzioni di gara

Il primo Mondiale per Club a 32 squadre ha preso ufficialmente il via nel week end. Presto vedremo in campo anche le due squadre italiane che partecipano alla manifestazione iridata. Nella notte tra martedì e mercoledì, ci sarà l’esordio di Chivu sulla panchina dell’Inter contro i messicani del Monterray. Il giorno dopo, sempre alle 3.00 di notte, sarà la volta della Juventus di Tudor fare il suo debutto contro gli emiratini dell’Al Ain.

Le partite giocate finora non sono state eccezionali. Già due i pareggi a reti inviolate, quelli del Gruppo A tra i padroni di casa dell’Inter Miami e l’Al Ahly da un lato e tra Porto e Palmeiras dall’altro. Ha fatto molto discutere il successo di proporzioni esagerate dei tedeschi del Bayern Monaco, che hanno rifilato un clamoroso 10-0 ai neozelandesi dell’Auckland City. Il primo scontro diretto tra due formazioni europee, invece, è andato al Paris Saint-Germain, che ha battuto 4-0 l’Atletico Madrid.

Dopo la netta vittoria sull’Inter nella finale di Champions League, insomma, i francesi di Luis Enrique dimostrano di essere ancora molto in forma e tra i favoriti al titolo finale. Il Psg ha rifilato due gol per tempo ai Colchoneros: Fabian Ruiz e Vitinha sono andati a segno nel primo, Mayulu e Kang In-Lee su rigore nel secondo. Ma la sfida ha avuto anche una coda polemica dopo il triplice fischio finale.

Atletico Madrid contro l’arbitro Kovacs: “Abbiamo visto quello che è successo”

Nel mirino è finito l’arbitraggio di Istvan Kovacs, fischietto rumeno che ha diretto anche la finale di Champions. I media spagnoli hanno raccolto le dichiarazioni dei calciatori dell’Atletico Madrid, parlando di “scandalo arbitrale“. Due le decisioni controverse, la prima condizionata dalla chiamata del Var per annullare il gol di Alvarez per un fallo di Koke su Duoè. La seconda riguarda invece l’espulsione di Lenglet per somma di ammonizioni.

Koke si è sfogato così: “Il 4-0 è bugiardo, avevamo segnato il 2-1, ma ci è stato annullato. Abbiamo visto tutti cos’è successo: a volte fischiano, altre no… Poi l’espulsione ci ha ucciso: qualche volta danno il giallo e qualche volta no, ma a senso unico”. Gli fa eco il portiere Oblak: “Nei momenti chiave, le decisioni dell’arbitro non ci sono state favorevoli. Non capisco l’uso dei cartellini: sul rosso a Lenglet c’era fallo su di me, e invece ha espulso un nostro calciatore. Così è difficile giocare”.