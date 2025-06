Né Retegui né Ederson, scelgono Lookman: colpaccio della big di Serie A

Le ultime sull’affare tra l’Atalanta e una delle grandi del calcio italiano

Come ogni estate, i giocatori dell’Atalanta sono tra i più cercati sul calciomercato. Anche i più costosi, considerato che il club di Pagliuca e dei Percassi è uno dei più ricchi non solo del panorama calcistico nazionale. Da Carnesecchi a Retegui, passando per Hien ed Ederson fino ad Ademola Lookman.

A proposito del nigeriano, si rincorrono le voci che lo danno in direzione Napoli. Piace moltissimo ad Antonio Conte ed è uno dei nomi se non il nome ‘caldo’ per l’eredità di Kvaratskhelia. Un’eredità rimasta senza padrone, dato che a gennaio il georgiano fu rimpiazzato… Da Okafor. Con annessa incavolature dello stesso allenatore salentino.

Lookman è uno dei big della ‘Dea’ qualificatasi di nuovo in Champions e che l’anno prossimo ripartirà da Juric, dopo l’addio di Gasperini legatosi alla Roma. Uno dei big, ma soprattutto tra coloro i quali ambiscono a sistemarsi altrove, in una grande del calcio italiano o europeo. A tal proposito, Calciomercato.it ha fatto un sondaggio su X. Domanda: “Le big di Serie A sui gioielli dell’Atalanta: quale sarebbe il colpo migliore?“.

Da Retegui a Lookman, il colpo migliore dall’Atalanta

Il meno votato è stato Scalvini. Nello specifico “Scalvini all’Inter”, opzione che ha preso il 12,1%. Poco di più, ovvero il 19,2%, “Retegui al Milan”.

Torniamo a bomba, vale a dire a Lookman (valutato sui 60 milioni) che si è aggiudicato il sondaggio X di Calciomercato.it: 42,4% di voti per lui al Napoli.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Le big di Serie A sui gioielli dell’#Atalanta: quale sarebbe il colpo migliore? 👀 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 16, 2025

Come si evince dallo screen in alto, strapazzate tutte le altre opzioni: la più vicina, ma ha preso il 26,3%, è stata “Ederson alla Juventus”.