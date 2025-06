Il torneo della FIFA è già iniziato, ma sai quali sono i 5 calciatori dal valore di mercato più alto che parteciperanno? Scoprili con il nostro focus

Da pochi giorni ha avuto inizio il Mondiale per Club, la competizione che coinvolge 32 squadre, che si sfideranno in 11 diverse location degli Stati Uniti. Fino al prossimo 13 luglio, le società cercheranno di far valere tutta la propria qualità, sfidando anche la stanchezza e le temperature impervie dell’estate.

Decine i campioni presenti al torneo, che vedrà anche due squadre italiane in azione: l’Inter e la Juventus. I due club di Serie A vorranno mantenere alto l’onore della Serie A, sperando di proseguire il più possibile all’interno della competizione. In questo articolo, abbiamo deciso di concentrarci sui 5 giocatori dal valore di mercato più alto presenti al Mondiale per Club.

Jamal Musiala: la stellina del Bayern Monaco

Al quinto posto della classifica, troviamo Jamal Musiala con un valore di mercato di 140 milioni secondo i dati di Transfermarkt. Il trequartista 22enne è reduce dalla vittoria della Bundesliga con il Bayern Monaco a quasi un anno di distanza dal titolo di capocannoniere dell’ultimo Europeo. In questa stagione ha realizzato 21 gol e 8 assist in 41 presenze complessive.

Vinicius Junior: il fantasista del Real Madrid

In quarta posizione, con un leggero calo nella valutazione complessiva, c’è Vinicius Junior. L’esterno sinistro brasiliano del Real Madrid ha un valore di 170 milioni di euro. In questa stagione conta 52 presenze, con 21 gol e 18 assist all’attivo, ma è rimasto a secco dei trofei che contano realmente. Né la Champions League, né la Liga sono andate ai Blancos, ma il costo di Vinicius resta altissimo.

Erling Haaland: il bomber per eccellenza

Con 31 gol in 44 presenze e un valore di 180 milioni di euro, Eling Haaland entra di diritto in questo elenco. Il norvegese condivide lo stesso prezzo di altri due nomi presenti nella lista, ma il centravanti sarà assolutamente contento di essere nei primissimi posti di queste speciali classifiche. Il suo obiettivo è quello di far tornare il Manchester City a vincere presto, ma intanto si gode il futuro.

Jude Bellingham: l’arma in più del Real Madrid

Il profilo di Jude Bellingham ha subito delle trasformazioni importanti i in queste anni. Partito come mezz’ala quasi difensiva, oggi è trequartista puro. Lo scorso anno è stato considerato già il massimo per un calciatore della sua età, e trovare paragoni non è per nulla semplice. Senza Ancelotti bisognerà verificare il suo rendimento in un club così importante come i Blanocs, in un ruolo ricucito addosso a lui da parte di un altro allenatore. Anche il suo valore è di 180 milioni di euro.

Kylian Mbappé: il principe di Madrid

La sua prima stagione al Real Madrid si è conclusa con la vittoria della Supercoppa Europea e della Coppa Intercontinentale Fifa. Un bottino veramente misero per la Scarpa d’oro della scorsa annata. Nonostante una stagione insapore, con il PSG che alza la Champions League proprio dopo il suo addio, Kylian Mbappé mantiene una valutazione di 180 milioni euro e, anzi, è in salita. Resta il giocatore più costoso di tutto il Mondiale per Club.