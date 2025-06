Juventus, arriva il nuovo portiere: derby vinto in Serie A

La Juventus ha intenzione di puntare nuovamente allo Scudetto: spunta l’affare in porta per superare la concorrenza del Torino in Serie A

Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione. La Juventus proverà a chiudere nei prossimi giorni per l’estremo difensore italiano in rampa di lancio: spuntano i primi dettagli interessanti in ottica futura.

La dirigenza bianconera continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: spunta un nuovo affare in Serie A per rinforzare la rosa a disposizione di Tudor. L’allenatore croato è stato confermato dalla società torinese dopo l’ottimo lavoro negli ultimi mesi: ora sarà accontentato sul fronte calciomercato. Il sogno tra i pali si chiama Gianluigi Donnarumma che non ha ancora firmato il suo rinnovo con il PSG, ma l’ingaggio rappresenta un ostacolo importante. Spunta un nuovo derby in Serie A per chiudere subito per l’affare tra i pali: ecco la nuova situazione.

Calciomercato Juventus, l’affare tra i pali: la situazione

Saranno giorni intensi in casa bianconera per trovare così subito il nuovo intreccio in Serie A. Nuovo derby col Torino per assicurarsi l’estremo difensore in ottica futura: conosciamo gli ultimi dettagli.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus è in pole per chiudere l’affare per Elia Caprile. Il portiere del Cagliari ha iniziato la stagione con la maglia del Napoli prima di trasferirsi in Sardegna per giocare con maggiore continuità. Nuovo derby vinto con il Torino per trovare nuove forze fresche tra i pali in attesa di conoscere il futuro del portiere bianconero Michele Di Gregorio.

Una voglia incredibile per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione. La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi colpi di spessore per puntellare la rosa a disposizione di Tudor. Un momento decisivo per chiudere per l’affare di Elia Caprile, voglioso di una nuova sfida da titolare. A gennaio ha detto addio al Napoli per giocare con maggiore continuità: ha rinunciato al sogno Scudetto per volare al Cagliari da titolare.

La Juventus è sempre più vicina al colpo tra i pali: nei prossimi giorni è pronto anche l’addio di Mattia Perin, accostato negli ultimi giorni anche al Milan targato Max Allegri. Un intreccio suggestivo in Serie A per quanto riguarda la girandola tra portieri in ottica futura: ormai ci siamo per la fumata bianca.