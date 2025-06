Altro addio per l’Inter, ora è UFFICIALE: tutto da rifare

I nerazzurri dovranno ripartire non solo per l’addio di Simone Inzaghi: è appena stato annunciato un altro saluto pesante

Per l’Inter è un’estate di enormi cambiamenti. L’addio di Simone Inzaghi dopo quattro anni non può che essere un evento straordinario che chiude un ciclo comunque importante e ne riapre un altro. Ma insieme all’allenatore a mutare sarà anche un po’ l’approccio al mercato, che nelle prossime settimane vedrà il club nerazzurro investire un po’ di più sui cartellini. Sempre, ovviamente, per profili giovani che abbiano già un certo status ma che nei prossimi anni possono esplodere e rappresentare un asset molto maggiore per la società.

Sarà una ripartenza con qualche incognita, inevitabile, vista la poca esperienza di Cristian Chivu. Ma l’allenatore romeno conosce benissimo l’ambiente Inter, dopo aver giocato in nerazzurro ha allenato nelle giovanili, ha fatto molto bene in Primavera e poi ha appunto trascinato il Parma alla salvezza. L’ex difensore è stata la guida dell’under 20 nerazzurra, poi lasciata ad Andrea Zanchetta. Ma ora bisognerà trovare di nuovo un successore.

Dopo lo scudetto conquistato un paio di settimane fa in finale con la Fiorentina, cambierà anche la guida tecnica della Primavera. Ad annunciare l’addio del mister è stato lo stesso club nerazzurro: “Guidare, formare, accompagnare. Andrea Zanchetta lascia la panchina della Primavera dell’Inter dopo aver coronato con lo Scudetto 2024/25 un percorso iniziato nove anni fa nel cuore del Settore Giovanile nerazzurro”.

Dall’Under 17 nel 2016, le vittorie immediate, poi l’Under 18 tre stagioni più tardi con tre playoff conquistati e una finale persa nel 2022/23. Poi appunto lo step in Primavera al posto di Cristian Chivu e il coronamento di questa stagione con lo scudetto conquistato grazie al netto 3-0 sulla Fiorentina in finale. “Ha dato identità alle sue squadre, ha costruito percorsi, ha lasciato un segno. Un segno nerazzurro. Grazie Mister e in bocca al lupo!”, scrive l’Inter nel suo comunicato.

Per mister Andrea Zanchetta dopo l’Inter allenerà il Novara in Serie C, firmando un biennale. Ora si attendono solo gli annunci. E allora i nerazzurri dovranno scegliere chi ricoprirà la carica molto importante di allenatore della Primavera. Tra le idee c’è anche quella che porta a un grande ex come Samir Handanovic, che in questo momento sta allenando con buoni risultati l’Under 17. Lo sloveno sta facendo il suo percorso come chi lo ha preceduto, le valutazioni del club sono in corso. Un po’ come per la Nazionale, sarà un anno zero cambiando sia tecnico della prima squadra che l’Under 20. E nel caso degli Azzurri forse anche l‘Under 21.