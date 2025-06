Ribaltone Juve: 50 milioni per Osimhen

Le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano, che continua ad animare il calciomercato. Il Napoli in attesa di novità

La stagione di Victor Osimhen si è chiusa con ben 37 gol e 8 assist in 41 partite giocate con la maglia del Galatasaray. Un’annata che ha confermato come il centravanti nigeriano viva per il gol.

L’avventura in Turchia, ad Istanbul, è stata una parentesi, che in questi mesi potrebbe tornare a riaprirsi, visto che il club giallorosso sarebbe pronto a garantire al bomber uno stipendio stagionale da 15-20 milioni di euro. Osimhen, al momento, però, ha in testa una nuova avventura in una big di Serie A o della Premier League. Il Napoli è ovviamente in attesa di capire chi deciderà di versare i 75 milioni di euro della clausola che servono per liberarlo.

Erano pronti a garantire tale cifra gli arabi dell’Al Hilal, che hanno provato in tutti i modi a convincere il giocatore. Volevano presentarsi con il bomber nigeriano negli Stati Uniti per il Mondiale per il Club. Nulla da fare, invece, per Simone Inzaghi che non è riuscito ad avere nemmeno Theo Hernandez, che come Osimhen ha rispedito al mittente l’offerta.

Nuova proposta per Osimhen, l’offerta è davvero esagerata

Per entrambi, però, la possibilità Al Hilal non è del tutto tramontata. Il club arabo è pronto, infatti, a riprovarci sia per il terzino, alzando l’ultima proposta di 18 milioni di euro netti a stagione, sia per il centravanti nigeriano.

L’offerta per il bomber sarebbe davvero altissima: è il collega Yağız Sabuncuoğlu a scrivere sul proprio profilo X della nuova proposta che la squadra di Simone Inzaghi starebbe valutando di mettere sul tavolo, una proposta da oltre 50 milioni di euro a stagione.

Il Napoli ovviamente resta in attesa di novità per archiviare definitivamente la pratica Osimhen. Gli azzurri sperano in un trasferimento immediato in Arabia Saudita, ma stanno osservando con attenzione la situazione anche altri club.

La Juventus, ade esempio, ha messo in cima alla lista dei desideri il nome del nigeriano per rafforzare il reparto offensivo. Servirà chiaramente l’uscita di Dusan Vlahovic e che Osimhen accetti uno stipendio alla portata del club bianconero e non certo superiore ai 10 milioni di euro netti a stagione. Attenzione, infine, come detto, al Galatasaray che potrebbe offrire qualcosa in più rispetto alla squadra italiana