Milan: addio Walker, il sostituto dalla Premier

I rossoneri sono al lavoro per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. E l’erede del terzino potrebbe arrivare direttamente dall’Inghilterra

Sono giorni di riflessioni in casa Milan. Tare e Allegri stanno valutando diversi profili in grado di poter alzare ancora di più il livello della rosa e nelle ultime ore è uscita la possibilità di una nuova operazione di calciomercato visto che Walker è destinato a non continuare con il club rossonero. C’è un profilo che potrebbe convincere il tecnico toscano per la sua esperienza e la sua lunga carriera in Premier.

Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione da confermare nelle prossime settimane di calciomercato. Ma il Milan ci ragiona e potrebbe decidere di andare ad affondare il colpo nel giro di poco tempo sfruttando anche il contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo che difficilmente ci sarà. Per adesso non c’è nessuna trattativa in corso e vedremo come si svilupperà il tutto e quali saranno le scelte da parte dello stesso calciatore.

Calciomercato Milan: niente riscatto per Walker, spunta un nome nuovo

Il futuro di Walker non sarà al Milan. Il terzino inglese è destinato a tornare al Manchester City e quindi i rossoneri dovranno andare a prendere un altro giocatore d’esperienza in quel ruolo e nelle ultime ore è spuntato un profilo davvero interessante oltre che un calciatore che potrà dare una mano importante ad Allegri.

Secondo le informazioni di Chronicle Live, il Newcastle avrebbe offerto Trippier al Milan. Al momento i rossoneri hanno deciso di non affondare il colpo e di prendersi del tempo per ragionarci. L’insidia araba è da tenere in considerazione e, quindi, c’è da accelerare se si vuole chiudere una operazione di calciomercato. Ma comunque sono in corso delle valutazioni sull’ingaggio importante e su una età avanzata che rischia di complicare la trattativa.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Milan potrebbe decidere di andare su Trippier per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Vedremo cosa succederà nel prossimo futuro e se i rossoneri decideranno di andare con forza sul calciatore. Ma l’esterno del Newcastle rappresenta una possibilità importante e per questo motivo non ci resta che attendere per capire se Trippier potrà davvero diventare un giocatore rossonero.