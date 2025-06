Mercato bloccato per un anno: sanzione shock

Scatta l’allarme per le prossime finestre di calciomercato, il club finisce nei guai: cosa sta succedendo

Il calciomercato estivo inizia a entrare nel vivo, con il consueto andamento tambureggiante, in questa fase, di rumours e voci di vario genere che riguardano un po’ tutti i club. Le esigenze sono sempre le stesse: rinforzarsi il più possibile, cercando di far quadrare i conti dal punto di vista tecnico ma anche economico.

Una necessità, quella di essere a posto dal punto di vista finanziario, a cui non sfuggono nemmeno le società più attrezzate e con maggiore potenza di fuoco. Il rispetto delle regole è un aspetto cruciale. E per chi sgarra i rischi sono considerevoli. Ne sa qualcosa un club piuttosto importante, che rischia di vedersi bloccato il mercato per un anno.

Il West Ham e la rata dovuta per l’acquisto di Vlasic al Cska Mosca: hanno 45 giorni di tempo

Grossi guai in casa West Ham, in questo momento, per una vicenda che affonda le sue radici nel calciomercato di qualche anno fa. I londinesi dovranno regolarizzare la loro posizione per l’acquisto di Vlasic avvenuto nel 2021 dal Cska Mosca, ma rischiano di trovarsi invischiati in un vero e proprio pastrocchio giuridico.

Dai londinesi ai moscoviti, avrebbe dovuto essere corrisposto, nell’estate del 2022, l’ulteriore pagamento di 7,2 milioni di sterline, nel frattempo però mai avvenuto per lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e la decisione del governo britannico di sanzionare accordi con i club russi. L’Arbitrato Internazionale per lo Sport, però, ha imposto al West Ham il pagamento della cifra dovuta. A questo punto, i londinesi dovranno ricevere il permesso dal governo di poter provvedere. Se non pagheranno entro 45 giorni, si vedranno bloccati il mercato in entrata per le prossime tre sessioni.