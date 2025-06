L’ex Juve si vendica subito: 80 milioni per Yildiz

Il giocatore può lasciare i bianconeri in questa sessione estiva di calciomercato. Il prezzo è fissato: il punto della situazione

La Juventus è pronta a giocare il Mondiale per Club. Dopo tanta confusione e trattative saltate, il club bianconero ha finalmente trovato la strada giusta.

Senza Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, che hanno fatto altre scelte, la Vecchia Signora ha deciso di puntare su Igor Tudor per il futuro. Anche in dirigenza, adesso, c’è maggiore chiarezza, con Comolli che ha preso il comando.

Ora, dunque, spazio al calciomercato, che inevitabilmente dovrà servire a migliorare la squadra in vista della nuova stagione. Occorrerà fare chiarezza soprattutto in attacco, dove non c’è alcuna certezza. Dusan Vlahovic ha un contratto in scadenza nel 2026 e la volontà dei bianconeri è quella di far cassa per puntare ad un nuovo centravanti. Dopo il Mondiale per Club dovrebbe fare le valigie anche Kolo Muani, oltre che Conceicao.

Nelle prossime settimane, dunque, il reparto offensivo è destinato a cambiare. Ma i giocatori citati non sono gli unici in bilico. La Juventus, infatti, potrebbe perdere anche Yildiz. Il talento turco è da sempre il calciatore più apprezzato all’estero ed è per questo che la dirigenza torinese sta studiando un rinnovo importante per blindarlo.

Yildiz via dalla Juventus: lo vogliono in Premier League

Le qualità del giovanissimo giocatore, d’altronde, sono davvero note a tutti e in Inghilterra il nome di Yildiz è sul taccuino dei grandi club. In passato il fantasista è stato cercato con insistenza dal Manchester United e poi dal Liverpool.

Oggi a pensarci, come riporta CaughtOffside, è l’Arsenal. I Gunners sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta da 60 milioni di euro. A volerlo a Londra, è l’ex Matteo Tognozzi, oggi collaboratore del Ds, Andrea Berta. Va detto, però, come lo stesso portale inglese, sottolinei che Yildiz è considerato un’alternativa a Nico Williams. Il talento spagnolo costerebbe ‘solo’ 58 milioni di euro (quelli della clausola rescissoria), ma la richiesta di 18 milioni di euro a stagione sarebbe considerata troppo alta.

Ecco perché starebbe prendendo piede l’idea Yildiz, anche se i bianconeri lo valuterebbero 80 milioni di euro, 20 in più rispetto all’offerta dei Gunners. CaughtOffside scrive, infine, che la Juventus avrebbe deciso di proporre al calciatore il prolungamento del contratto con adeguamento dello stipendio. In casa bianconera la voglia di puntare ancora su Yildiz non è certo passata.