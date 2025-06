Chiesa via da Liverpool: destinazione a sorpresa e apertura totale

L’esterno italiano vuole rilanciarsi ed è pronto a lasciare la Premier League per una squadra estera: niente Serie A

Federico Chiesa era diventato forse una delle speranze principali per il futuro della Nazionale, soprattutto dopo il grande Europeo giocato da trascinatore nel 2021. Poi il grave infortunio al ginocchio ha un po’ ostacolato la sua definitiva esplosione a livello europeo, ha fatto fatica a ritrovare la condizione e la continuità. Poi è finito fuori dal progetto tecnico bianconero, Thiago Motta da subito non ha voluto contare su di lui e così l’ex Fiorentina ha trovato sistemazione al Liverpool.

Ad Anfield però non è andata benissimo, soprattutto per i soliti guai fisici che ne hanno condizionato l’intera avventura. Chiesa ha iniziato giocando con la squadra B per provare a ritrovare sensazioni, ritmo, magari qualche giocata. Poi le apparizioni con Slot, che ha comunque sempre usato parole positive per lui riconoscendone le difficoltà a ritrovare un determinato livello di gioco. Alla fine la stagione travagliata del classe ’97 si è chiusa con 14 presenze di cui appena 6 in Premier League, con 2 gol e 2 assist totali in tutte le competizioni. Il suo nome nel frattempo è stato accostato a diverse squadra di Serie A: la Roma prima che andasse al Liverpool, poi Napoli, Milan e anche Lazio. L’obiettivo per il calciatore è rimasto sempre quello di guadagnarsi un posto in maglia Reds, dimostrare di poterci stare. Con il mercato estivo spuntano ora anche altre opzioni, anche suggestive.

Il Betis su Federico Chiesa: opzione gradita al giocatore

Tra le formazioni interessate a Federico Chiesa ci sarebbe infatti anche il Betis finalista di Conference League. Secondo ‘El Correo de Andalucía’, l’opzione biancoverde sarebbe gradita al giocatore che la vede come una buonissima possibilità per rilanciare la sua carriera. Per il portale spagnolo, l’ex Juve e Fiorentina vorrebbe lasciare il Liverpool e nella sua testa l’approdo in Liga è pista concretissima. Non c’è stata però alcuna offerta da parte del Betis, nonostante il gradimento dell’esterno.

Chiesa vuole tornare a essere protagonista anche e soprattutto per riguadagnarsi la convocazione in Nazionale da cui manca praticamente da un anno. “Non gioca”, ha spiegato spesso Spalletti parlando di lui. L’entourage del giocatore avrebbe apprezzato l’ambiente Betis e l’allenatore Pellegrini, può essere l’ideale per rilanciarsi. Basti pensare ad Antony, che allo United si era completamente fermato mentre a Siviglia è riuscito a esprimersi su ottimi livelli con 9 gol e 5 assist in 26 partite. E non a caso l’intenzione è restare per lui. Per il calciatore azzurro le cifre sarebbero più basse e quindi l’accordo più semplice, anche se comunque sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il valore di mercato si aggira intorno ai 14 milioni.