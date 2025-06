Calhanoglu via dall’Inter, l’annuncio del papà e il blitz dell’agente

Le ultime sul futuro del giocatore turco che potrebbe lasciare i nerazzurri per approdare ad Istanbul: il punto della situazione

Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Un’idea che nasce da lontano e che adesso potrebbe davvero concretizzarsi. La squadra giallorossa di Istanbul è da sempre nei pensieri del giocatore turco.

In passato attraverso diverse interviste, l’ex Milan è spesso uscito allo scoperto, dichiarando il proprio il tifo per il Galatasaray. Ora a 31 anni, dopo una stagione deludente, conclusa senza alcun trofeo, il sogno di vestire la maglia giallorossa potrebbe diventare realtà. Un sogno che non è solo di Hakan, ma anche del padre del giocatore, Hüseyin, oltre che dei tantissimi tifosi del Cimbom.

In questi giorni le notizie che vogliono il turco a casa sono sempre di più e quanto scritto da papà Calhanoglu vanno verso questa direzione: “Spero che un giorno verrai al Galatasaray“, si può leggere sul profilo di Hüseyin. Un messaggio accompagnato da un collage di foto del figlio. Come detto, queste dichiarazioni sono destinate a far discutere e sui social Calhanoglu è diventato argomento di dibattito tra i tifosi.

Calciomercato Inter, Calhanoglu verso il Galatasaray: il punto della situazione

L’addio all’Inter di Hakan Calhanoglu è davvero possibile, tanto che nei prossimi giorni il suo agente incontrerà il Gatalasaray per capire la fattibilità dell’operazione.

Come scritto stamani dal Direttore di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, sono giorni davvero molto intensi per Calhanoglu. Il suo procuratore, infatti, è in contatto con il club giallorosso, oltre che con altre società estere.

#Inter, sono giorni molto caldi per #Calhanoglu. Il suo agente è in contatto con il #Galatasaray e altre società estere. La richiesta per una sua cessione è sui 25-30 milioni di euro#calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 15, 2025

Il turco può dunque davvero lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato estiva. Servirà un assegno da 25-30 milioni di euro per ottenere il via libera dal club nerazzurro. Oaktree, ovviamente, è ben predisposto a questo tipo di operazione: il centrocampista, d’altronde, non è più giovanissimo (31 anni) e ha un contratto davvero pesante, da oltre sette milioni di euro netti a stagione. In caso di addio di Hakan Calhanoglu, Beppe Marotta e il suo gruppo di lavoro sarebbero chiamati ad intervenire sul mercato alla ricerca di un degno sostituto.